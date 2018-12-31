كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 31 ديسمبر 2018 04:46 صباحاً - خالد الغندور يُعلن انضمامه رسمياً لقناة نادي الزمالك

خالد الغندور

أعلن الأعلامي والكابتن خالد الغندور انضمامه للعمل داخل قناة نادي الزمالك وتقديم برنامج تحت عنوان "الـvar زملكاوي" لمدة 4 أيام أسبوعياً.

قائد الزمالك السابق كشف منذ أيام أنه تلقى عرضًا للعمل في قناة القلعة البيضاء، مؤكدًا أنه سيحسم قراره خلال أسبوع بعد التفكير جديًا به، سواء بالعمل بها أو بقناة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وقال الغندور في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "عُرض علي العمل في قناة الزمالك، وهناك مشاورات مع مسؤولي النادي، وسأحسم قراري خلال أول أسبوع من العام الجديد".

وأضاف: "الإعلام الرياضي أصبح مغلقًا، لأن هناك قناة وحيدة تبث الدوري المصري بجانب قناة النيل للرياضة، وإذا وافقت على العمل في قناة الزمالك ستكون الصورة مختلفة تماما عما يتصوره البعض".

وأكمل: "كنت معترضًا على العمل بقناة فئوية، لأني لا أريد أن أتوجه بشكل أو بآخر، أحب الحرية ومن شخصيتي، لا أحد يستطيع أن يجعلني تحت طوعه، وأصبح تقييم الأشخاص في الإعلام من خلال انتمائها".