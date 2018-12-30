الأبراج تخبرك عن حالتك العاطفية في 2019: علاقة مثيرة للبعض وفراق محتمل لآخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-رشا المنيرى:

نودِّع عام 2018 بكل ما حمل من سعادة وحزن، وقد يكون للبعض عام الحب والعشق وللآخر الفراق والألم، لكن ما الذي تحمله لنا 2019، هذا ما تخبرنا عنه الدكتورة عبير فؤاد في تصريحها لـ"الخليج 365":

برج الحمل

إذا كنت متزوجًا، فبداية من 6 مارس، ستقرر شكل العلاقة التي تريدها مع شريك حياتك، إما أن تبقى وتكسر الملل أو سترحل لتكسر الملل نهائيا ويحدث الطلاق. وإذا كنت خاليا من أول العام إلى ديسمبر، المشترى يعدك بلقاء عاطفي غير منتظر.

اعرف حظ برج الحمل وتوقعات الأبراج له لعام 2019 بالضغط هنـــا

برج الثور:

إذا كنت متزوجا، فمن 6 مارس يقع أورانوس في برجك، ما يدفعك للتمرد على الروتين والعادات، وذلك يمنحك مذاقًا جيدًا لعلاقتك بشريك حياتك من خلال نشاطات مثيرة تجمع بينكم.

وإذا كنت خاليا، فمن 6 مارس، سيمنحك أورانوس حبًا مفاجئًا، وأيضا يساعدك زحل وبلوتو على الحفاظ على النضج والواقعية.

إليك كل ما تخبئه 2019 لمواليد برج الثور.. اضغط هنــا

برج الجوزاء:

للمتزوجين مواجهة المشترى لبرجك تمنحك شعورًا بالتمرد، وقد تميل للهروب من القيود والالتزامات، كل ذلك يمكنك التغلب عليه إذا كانت هناك مشاعر حب تربطك بشريك حياتك.

وإذا كنت خاليا فالمشترى يجعلك مشتتا ومشوشا راغبا فى الحصول على كل شئ، وللأسف لن تحقق شيئا.

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برج السرطان:

إذا كنت متزوجًا، سيكون هناك نقد وعتاب من الشريك، وتنتابك رغبة في الابتعاد، لذا فعليك الحكم على الأمور بنضج ومرونة. وإذا كنت خاليا، فستقابل شخصا يكسب قلبك.

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برج الأسد:

إذا كنت متزوجا، "المشترى" بمنزل الحب ما يقوي الروابط والتوافق بين الشريكين، وستحاول تقديم كل شيء تسعد به شريك حياتك.

وإذا كنت خاليًا فقد تتحول حياتك العاطفيى هذا العام للأفضل، من خلال شخص يستحق حبك.

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برج العذراء:

إذا كنت متزوجًا فوجود نبتون بمواجهتك يسبب لك حيرة بين الهروب أو الاستمرار بجانب شريك حياتك، والنتيجة تعتمد على قوة تحمل الطرف الآخر، وقدرته على التسامح والاستيعاب.

وإذا كنت خاليًا، كوكب زحل وكوكب بلوتو بمنزل الحب، يجعلانك متصلبا جدا في الحب، ومع ذلك الفرص سانحة جدا لإيجاد هذا الشخص.

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برج الميزان:

إذا كنت متزوجًا قد تكون العلاقة الزوجية متوترة في أول العام، لكن من 6 مارس تكتشف أن المشاعر موجوده تجاه الطرف الآخر، وتبدى استعدادًا للتعبير عن المشاعر دون معوقات.

وإذا كنت خاليا تبحث عن شخص يشاركك عاطفيًا وفكريًا، وقد تلتقي هذا الشخص ما بين شهري مارس وأكتوبر.

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برج العقرب:

إذا كنت متزوجًا، مواجهة أورانوس بداية من 6 مارس يصيبك بالضيق، قد ترغب في التغيير، لكن التغيير لا يعنى الانفصال، بل يعنى رسم شكل جديد لعلاقتك بشريك حياتك.

وإذا كنت خاليا تدخل في مغامرات لكن قد تتأرجح بين الانبهار والإثارة ثم الإحباط، لأن الواقع أقل من توقعاتك.

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برج القوس:

إذا كنت متزوجًا "المشترى" ببرجك يدفعك لمشاركة الطرف الآخر، وتوطيد مشاعر الحب التي تربطك به، وسيكون هدفك بناء مستقبل معه.

وإذا كنت خاليًا هذا العام قد يهديك المشترى شخصًا مناسبًا ومستعدًا لبناء مستقبل معه.

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برج الجدى:

إذا كنت متزوجًا، زحل وبلوتو ببرجك يدفعانك لمراجعة علاقتك بشريك حياتك، وتتساءل كثيرًا وقد تحتاج لرأى خبير لترى الصورة أفضل. ومع ذلك لا مكان للمشاكل بالنسبة للعلاقات المتوافقة، على العكس سيزداد التقارب بينكما.

إذا كنت خاليا أورانوس ببرجك يعدك بعلاقة مثيرة.

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برج الدلو:

إذا كنت متزوجًا "المشترى" يساعدك على التغلب على معوقات الحياة، والأولوية للحفاظ على شريك حياتك.

وإذا كنت خاليا قد تلتقى شخصًا مناسبًا، وتتحول علاقة الصداقة إلى حب، وفي نوفمبر ستصبح أكثر رومانسية.

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برج الحوت:

إذا كنت متزوجًا ستتقدم نحو الآخر بمزيد من الثقة في النفس، وتصر على تطبيق مشاركة حقيقية مع شريك حياتك.

وإذا كنت خاليا تبحث عن حب صادق ، ودون شروط وقد يحدث لقاءً عاطفيًا فى أبريل ويوليو وأكتوبر.

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