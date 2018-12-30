خريطة أسعار وأماكن حفلات رأس السنة.. التذكرة من 125 وتصل لـ23 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

في مثل هذه الأيام من كل عام، يستعد الكثيرون للاحتفال بتوديع عام مضى بكل ما فيه، واستقبال سنة جديدة، البعض يبحث عن حفلة فنية والآخر عن سهرة رومانسية وفريق ثالث احتفال مختلف، لذلك نقدم لكم خريطة حفلات وسهرات رأس السنة:

1-حفل وسط النيل:

يمكنك قضاء ليلة رأس السنة بشكل مختلف في شبة جزيرة تراسينا داخل نادى الشاطئ الحربي بوابة 3 كورنيش المعادي، والاستمتاع بأنواع مختلفة من الموسيقي.

تبدأ الحلفة من 8 مساءً إلى 3 صباحًا، وتتراوح سعر التذكرة للفرد 399 جنيهًا دون عشاء، و499 جنيهًا لمن يرغب في تناول الطعام في البوفيه المفتوح، وتصل إلى 650 جنيهًا لعشاء VIP.

2-باخرة في النيل:

استمتع بأجواء رائعة مع العائلة والأصدقاء على باخرة بكورنيش النيل في العجوزة أمام السيرك القومي، وسط فقرات ترفيهية متنوعة وعروض استعراضية للرقص الشرقي والغربي.

يبدأ الاحتفال من 8 مساءً وحنى 2 صباحًا، وتتراوح سعر التذكرة من 250 إلى 600 جنيهًا.

3-حفل أمام الأهرامات:

استمتع بحفل بداية السنة ببرنامج مميز وفقرات شعبية وفنية في كافية أمام الأهرامات. وسعر الفرد 125 جنيهًا، شارع الملك فيصل الجيزة.

4-أنغام:

تحيي الفنانة أنغام حفلة رأس السنة في كريستال بالاس، صلاح سالم، بأسعار تبدأ من 500 وتصل لـ850 جنيهًا.

5-عمرو دياب وتامر حسنى:

يحيي كل من الهضبة عمرو دياب، ونجم الجيل تامر حسني، للمرة الأولى في مكان واحد حفل رأس السنة الجديدة، حيث من المقرر أن يقيم كل منهما حفلًا في فندق ريكسوس بمدينة شرم الشيخ، وسيكون حفل الهضبة يوم 30 ديسمبر، بينما حفل تامر يوم 31 ديسمبر.

ووصل سعر تذكرة حضور حفليهما إلى 23 ألفًا و750 جنيهًا، بحسب مصادر لـ"الخليج 365".

وحدد المنتجع مبلغ 23 ألفًا و750 جنيهًا للفرد مقابل 3 ليالٍ تشمل حضور الحفلين، إذ يغني عمرو يوم 30 ديسمبر، بينما يحيي تامر ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر.

6-برج القاهرة:

يمكنك الذهاب إلى برج القاهرة في الزمالك، وتناول العشاء في الداخل، ويطل المطعم على معالم القاهرة الرائعة مثل المنظر على النيل وأشجار نادي الجزيرة العريق ومشاهدة الأوبرا من الأعلى التي تعد من أهم معالم القاهرة الثقافية.

وتذكرة الدخول للمصريين بـ30 جنيهًا، وللأطفال تحت 6 سنوات دون تذكرة.

7-حفل شيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي:

يحيي كل من شيرين وصابر حفل في القاهرة على نهر النيل في فندق جراند نيل تاور، وتبدأ سعر التذكرة ٣٥٠ دولارًا بما يعادل 6300 جنيه.

8-حفل فيفي عبده:

من مفاجآت ليلة رأس السنة، عودة الفنانة الاستعراضية فيفي عبده لممارسة الرقص الشرقي من جديد، بعد انقطاع دام لسنوات في فندق "نايل ريتز كارلتون" المطل على نيل القاهرة، بمشاركة كلا من المطربين المصريين، محمد فؤاد وحكيم، وتتراوح أسعار التذاكر من 167 دولار أمريكي (2990 جنيه مصري) إلى 390 دولار أمريكي، بما يعادل 6980 جنيها.

9-حفل كارمن سليمان:

يشارك الفنانون أحمد سعد وكارمن سليمان وأحمد شيبة، في إحياء حفل ليلة رأس السنة، في أحد فنادق مدينةالتجمع الخامسفي القاهرة الجديدة.

10-محمود العسيلي:

يحيي الفنان محمود العسيلي حفل رأس السنة Melody Jet بمشاركة أوكا وأورتيجا وفرقة هوس، والفنان زاب ثروت، وMTM، والمقرر إقامته يوم الإثنين، الموافق 31 ديسمبر الجاري بمركز المنارة بالتجمع الخامس، وتبلغ سعر التذكرة الواحدة 250 جنيهًا.

11-وائل جسار:

يحيي الفنان وائل جسار حفل رأس السنة بفندق "فورسيزون" بالقاهرة يوم الإثنين الموافق 31 ديسمبر الجاري.

12-رامي صبري:

وكذلك يحيي الفنان رامي صبري حفلًا غنائيًا في فندق "سوفيتيل كايرو النيل الجزيرة" يوم الإثنين 31 ديسمبر الجاري.

13-محمد رشاد:

ويستعد المطرب محمد رشاد، لإحياء حفل غنائي بمناسبة رأس السنة، يوم الإثنين الموافق 31 ديسمبر الجاري، وذلك في فندق "سفير" بالدقي، وتبدأ سعر التذكرة 700 جنيه.

14-محمد حماقي:

ويستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفل غنائي ضخم في فندق "دوسيت" بالتجمع الخامس يوم 31 من ديسمبر الجاري، ضمن احتفالات رأس السنة، بمشاركة الفنانة اللبنانية نيكول سابا والفنان مصطفى حجاج، والراقصة آلا كوشنير.