كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ديسمبر 2018 03:55 مساءً - ميدو يُهدد تعاقد الزمالك مع المغربي خالد بوطيب

ميدو دخل مسئولو نادي الوحدة السعودي في مفاوضات قوية مع خالد بوطيب مهاجم ملطية سبور التركي، لضمه لصفوف الفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية. وطلب أحمد حسام ميدو مدرب الفريق السعودي، ضم مهاجم ومدافع ولاعب وسط مميز، وحدد المغربي كأحد الأسماء المرشحة للانتقال للفريق. وكان الزمالك قد كثف مفاوضاته خلال الساعات الماضية لضم اللاعب. وأصبح اللاعب أقرب للانضمام للفريق السعودي، خاصة وأنه تقدم بعرض مالي أكبر من عرض الزمالك.

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