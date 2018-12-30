اللون البيج خيار أنيق لهذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 ديسمبر 2018 02:40 مساءً - ان كنت من محبّي اللون البيج فارتديه وتألّقي بلبسه لأنه من أجمل الألوان من دون منازع ويناسب جميع ألوان البشرة.

على الرغم من أن أزياء الخريف والشتاء هذا الموسم تتجه إلى الألوان الزاهية، إلا أن الفاشينيستا Maja قررت أن تظهر جمال اللون البيج وتنسقه بطرق مختلفة وعصرية.

ملابس الخريف للفاشينيستا تكاد لا تخلو من اللون الباج، فقد اتجهت إليه بتنسيق بلوفر مخطط مع البنطلون الجينز، أيضا نسقت بلوزة مزينة بالزهور باللون البيج مع بنطلون جينز وجملت إطلالتها بالإكسسوارات الذهبية المختلفة.



بلوفر مخطط

هل فكرتي من قبل في تنسيق توب باللون البيج مع بنطلون جينز معطف كاروه؟ أيضا بلوفر باللون الأزرق الداكن سيكون رائعا إذا تم تنسيقه مع بنطلون باللون البيج الداكن.

نسقي إطلالتك الخريفية وفقا لمدونة الموضة ماجا ونسقي توب خفيف باللون البيج مع كارديغان باللون السيمون وانتعلي بوت مميز، وبهذه الطريقة أن تستعدين للخروج في الخريف لتستمتعي بالمناخ الرائع.



توب وكارديغان باللون السيمون

إن كنت من محبي اللون البيج وترغبين في تنسيقه مع ملابسك بشكل مختلف وجديدن لا تتردي في مشاهدة الصور لتستلهمي طلتك القادمة.

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