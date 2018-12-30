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كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ديسمبر 2018 02:14 مساءً - جدل بسبب زوجة أحمد السقا و إطلالة جريئة تبرز أنوثتها ورشاقتها
تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من جلسة تصوير حديثة خضعت لها مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا وظهرت من خلالها بإطلالة جريئة أظهرت جمالها وأنوثتها وعبر الكثير عن إعجابهن بنجاح مها في الحفاظ على رشاقتها وأشادوا بأناقتها .
مها الصغير اتجهت مؤخرًا للتقديم التلفزيوني من خلال برنامج it’s show time والذي يعتمد على محاورة نجوم التمثيل والغناء والكشف عن أحدث الأخبار الفنية .
يذكر أن هناك أقاويل كثيرة ترددت مؤخرا عن انفصال مها والسقا لكن أي منهما لم يعلق عليها، وإن كان السقا قد قام مؤخرا بنشر صور لهما من خلال صفحته على فايسبوك وهو ما فسره البعض بنفي غير مباشر منه لشائعات الانفصال.
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