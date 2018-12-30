انت الان تتابع مصرع عجوز وطفل في انهيار عقار بالإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد مجلي ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٢ م
واصلت الإسكندرية حصد خسائر موجة الطقس السيئ، حيث وقع انهيار جزئي بعقار مكون من 3 طوابق بمنطقة اللبان، ما أسفر عن مصرع شخصين، اليوم الأحد، الأول شخص عجوز فى العقد السابع من العمر، ونجل شقيقه طفل عمره لا يزيد عن 4 سنوات، فيما تلقت غرفة عمليات الحي بلاغا بالواقعة، وتم الانتقال إلى موقع البلاغ واتخاذ ما يلزم قانونيًا وسرعة رفع الأنقاض وإسعاف المصابين، ونقل الجثث لمشرحة كوم الدكة، وفحص حالة العقار، وذلك على خلفية نوة «عيد الميلاد» التى ضربت المحافظة منذ 5 أيام، وشهدت هطول أمطار ورياح شديدة وانخفاض فى درجات الحرارة.
وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة اللبان، بورود بلاغًا يفيد بانهيار العقار رقم 79 بشارع الغزالي بمنطقة اللبان، وانتقل مأمور وضباط القسم ومسئولي حي الجمرك وقوات الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع الحادث. وأثبتت المعاينة، أن العقار قديم ومكون من طابق
وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة اللبان، بورود بلاغًا يفيد بانهيار العقار رقم 79 بشارع الغزالي بمنطقة اللبان، وانتقل مأمور وضباط القسم ومسئولي حي الجمرك وقوات الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع الحادث.
وأثبتت المعاينة، أن العقار قديم ومكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وأن سقف الطابق الأخير انهار على الطابق الأول، وأسفر الحادث عن مصرع عجوز، 60 عاما، ونجل شقيقه، 4 سنوات، وتم نقل الجثتين لمشرحة كوم الدكة.
وانتقل محمد سعد، سكرتير عام حي الجمرك، ومهندسي الحي، وأكدوا على أن العقار قديم وصادر له قرار هدم حتى سطح الأرض منذ عام 2014، إلا أن السكان رفضوا إخلائه وقرروا الإقامة على مسئوليتهم، تم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة.
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