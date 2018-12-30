كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ديسمبر 2018 12:56 مساءً - بيان عاجل من رئاسة الوزراء يتحدث عن زيادة المعاشات 15% في عام واحد - مستند

بيان عاجل من رئاسة الوزراء يتحدث عن زيادة المعاشات 15% في عام واحد

بيان عاجل من رئاسة الوزراء يتحدث عن زيادة المعاشات 15% في عام واحد

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف لأبرز المشروعات التى تم تنفيذها فى قطاع التضامن الاجتماعى، وذلك خلال عام 2018، والتى يأتى على رأسها تخصيص وزارة التضامن الاجتماعى دعم13.7 مليار جنيه تم صرفهم لعدد 2.2 مليون مستفيد (أسر-أفراد) من برنامج تكافل وكرامة.

وأشار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى أن 5.5 مليار جنيه تم صرفهم لعدد 1.4 مليون أسرة من برنامج الدعم النقدى غير المشروط "الضمان الاجتماعي"، وذلك خلال الفترة (يناير-أكتوبر) 2018، حيث تضمن زيادة نسبة المعاشات إلى 15% من إجمالى قيمة المعاشات اعتبارًا من يوليو 2018، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 24.2 مليار جنيه سنويًا.

ووأبرز الإنفوجراف توفير دعم نقدى سنوى يقدر بـ5 مليارات جنيه مقدم إلى 1.1 مليون من ذوى الإعاقة، فضلًا عن تقديم الخدمات العلاجية إلى 116 ألف مريض إدمان.

كما كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء عن تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والترفيهية والتعليمية إلى 18 ألف طفل، وذلك فى إطار برنامج أطفال بلا مأوى.

وفى إطار الاهتمام بتوفير الرعاية للمرأة، أوضح المركز الإعلامى، أن الوزارة قامت باستهداف 1.1 مليون سيدة فى ضوء برنامج "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية فى 2،257 قرية/حى فى (10) محافظات تمثل الأكثر فقرًا والأعلى خصوبة، كما وفرت الوزارة عدد 75 ألف فرصة عمل للشباب من خلال برنامج "فرصة لتشغيل القادرين"، أيضًا استحوذت مبادرة "سكن كريم" على قدر كبير من اهتمام الوزارة، حيث تم إنشاء 2639 سقف منزلى، وأيضًا تم تنفيذ 2229وصلة مياه للشرب، بالإضافة إلى تنفيذ 6962 وصلة صرف صحي.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن إيداع وزارة التضامن مبلغ يقدر بـ300 مليون جنيه زيادة فى رأس مال بنك ناصر الاجتماعى ليصبح إجمالى رأس مال البنك 2.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2018 / 2019.

