كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ديسمبر 2018 11:13 صباحاً - شاهد.. ردود فعل غاضبة ضد الحفلات التي قامت بالمدينة المنورة

تسبب حفل فني ما زالت فعالياته مستمرة، لعدد من المطربين اللبنانيين،أقيم ضمن فعالية مهرجان "شتاء طنطورة"، الواقعة ضمن محافظة المدينة المنورة، بجدل كبير وردود فعل غاضبة ورافضة من لدن عدد من المدونين والنشطاء السعوديين والعرب.

وسبق هذا الحفل مشاهد رقص مختلط وطرب وموسيقى صاخبة، بمدينة "الدرعية" السعودية القريبة من العاصمة الرياض، ضمن مهرجان افتتاح مسابقات "فورميولا الدرعية" قبل نحو أسبوعين، حيث أثار ردود فعل غاضبة ورافضة، بحسب "عربي 21 ".

وعبر سعوديون عن رفضهم إقامة هذه الحفلات بمحافظة المدينة المنورة، التي تضم قبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موجهين سهام النقد الشديد لهيئة الترفيه على عديد الحفلات التي قالوا بأنها لا تتواءم "وبلاد الحرمين ومدينة الرسول الكريم".

وسبق أن تسبب الحفل بردو فعل وجدل كبير، بعد قرار الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، داود الشريان، إعفاء مدير القناة السعودية الأولى من منصبه، بعد بث فعالية "لا تليق بالقناة"، قاصدا بث الحفل المذكور للمطربة اللبنانية ماجدة الرومي، على شاشة القناة السعودية الأولى.

وأثار قرار الشريان استغراب الكثيرين، ممن أثارهم إقالة مدير القناة الأولى بسبب نقل الحفل، دون الإشارة للحفل ذاته المقام بالقرب من المدينة المنورة .

وكما يظهر في المقاطع المصورة، فقد تم قطع الصوت في القناة الأولى عن الحفل، قبل أن يتوقف البث عن الحفل الغنائي.

وبالإضافة إلى الرومي، يشارك في المهرجان كل من: راغب علامة، ووليد توفيق، ونجوى كرم، والممثلة نادين نجيم.

ولفت نشطاء تواصل إلى أن المكان المقامة عليه الحفلات، هي منطقة عذاب مدائن النبي صالح، والتي استشهد مغردون بأحاديث نبوية عن ضرورة عدم الإقامة فيها مطولا والمشي منها بصورة سريعة.

