استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 30 ديسمبر 2018

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٢ ص
استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، في السوق المحلي، نتيجة ثبات سعر الأوقية عالميا، ليسجل سعر الأونصة نحو 1281 دولارا، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي منجم السكري، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017، وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلي والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 4% خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2018.
وجاءت أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلى: عيار 21: 642 جنيها. عيار 24: 734 جنيها. عيار 18: 550 جنيها. عيار 14: 428 جنيها. سعر جنيه الذهب: 5136 جنيها. سعر الأوقية: 1281 دولارا. اقرأ أيضا: بالأرقام.. تطور رصيد مصر من الذهب الاحتياطي خلال 7 سنوات وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر ليسجل
عيار 21: 642 جنيها.
عيار 24: 734 جنيها.
عيار 18: 550 جنيها.
عيار 14: 428 جنيها.
سعر جنيه الذهب: 5136 جنيها.
سعر الأوقية: 1281 دولارا.
اقرأ أيضا: بالأرقام.. تطور رصيد مصر من الذهب الاحتياطي خلال 7 سنوات
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر ليسجل نحو 2.631 مليار دولار، في نهاية شهر أكتوبر الماضي، في مقابل نحو 2.545 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وعلى أساس شهري، ارتفعت مساهمة الذهب، في أكتوبر الماضي، بنسبة بلغت نحو 3.3%، بما يعادل نحو 86 مليون دولار بالمقارنة بشهر سبتمبر 2018.
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