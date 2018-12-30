استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 30 ديسمبر 2018

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٢ ص

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، في السوق المحلي، نتيجة ثبات سعر الأوقية عالميا، ليسجل سعر الأونصة نحو 1281 دولارا، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي منجم السكري، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017، وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلي والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 4% خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2018.

وجاءت أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلى: عيار 21: 642 جنيها. عيار 24: 734 جنيها. عيار 18: 550 جنيها. عيار 14: 428 جنيها. سعر جنيه الذهب: 5136 جنيها. سعر الأوقية: 1281 دولارا. اقرأ أيضا: بالأرقام.. تطور رصيد مصر من الذهب الاحتياطي خلال 7 سنوات وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر ليسجل