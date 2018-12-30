كيف تصبح صديقاً للبيئة في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
يعتبر التلوث وازدياد درجة حرارة الأرض من أكثر المشاكل التي تواجه البيئة في وقتنا الحالي، وهذا يستدعي أن تتضافر جهود الجميع في التقليل من تلوث البيئة وإنقاذ الأرض من كارثة محققة.
ومن هذا المنطلق أورد موقع ميترو الإلكتروني، مجموعة من النصائح التي يمكن أن نتبعها للتقليل من التلوث والهدر على النحو التالي:
1- حاول أن تقلل من استخدام سيارتك لأن وسائل النقل تتسبب بـ 26% من التلوث في العالم.
2- قلل من الهدر في المياه في جميع نشاطاتك ابتداء بالاستحمام وانتهاء بغسيل الصحون.
3- خفض من استهلاكك للكهرباء واستخدم الأجهزة الكهربائية الضرورية فقط عند الحاجة.
4- حاول أن تعزل منزلك بشكل جيد للتقليل من فواتير التدفئة في فصل الشتاء.
5- استخدم مصابيح توفير الطاقة أو مصابيح LED لتوفر إنارة منخفضة التكاليف لمنزلك.
6- قلل استخدام المنتجات الورقية التي تشكل نسبة كبيرة من النفايات
7- شارك في حملات التوعية الهادفة لتخفيض نسبة الهدر في الموارد والتلوث البيئي.
8- تخلص من القمامة في الأماكن المخصصة لها ليتم إعادة تدويرها بسهولة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.