كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ديسمبر 2018 06:48 صباحاً - فان دايك يشتبك مع مدافع أرسنال دفاعاً عن محمد صلاح.. اتفرج

فان دايك وصلاح

سلطت صحيفة دايلي ميرور البريطانية الضوء على حادثة مثيرة جرت بعد نهاية الشوط الأول من قمة ليفربول وأرسنال.

وكان الريدز قد حققوا فوزًا ساحقًا على الجانرز بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف واحد على ملعب أنفيلد في قمة الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واشتبك فيرجل فان دايك المدافع الهولندي المميز للّيفر مع سوكراتيس المدافع اليوناني للمدفعجية بعدما بدا صاحب الـ 30 عامًا يعنف محمد صلاح نجمنا العربي المصري، ربما على حصوله على ركلة الجزاء التي سجل منها الهدف الرابع في مباراة الليلة.

وتجاهل هداف البريميرليج الموسم الماضي كلمات لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق إليه والإثنان متوجهان إلى النفق المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس، ولكن فان دايك، المدافع المتألق هذا الموسم تدخل لحماية هداف الفريق وهداف الدوري الموسم الحالي مع هاري كين وأوباميانج.