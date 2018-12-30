كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ديسمبر 2018 02:18 صباحاً - مصرع شخصين إثر حادث مروع على طريق الإسماعيلية

حادث مروع لقي شخصان مصرعهما في حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي الجديد بالإسماعيلية. وكان اللواء محمد علي مدير الأمن، تلقى إخطارا بورود بلاغ من عمليات مستشفى القصاصين عن حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم "7148 ر.د.ع" على الطريق الإقليمي الجديد. وأسفر الحادث عن مصرع مجدي عبد السلام حسين، 47 سنة، وعبد الله لطفي محمد أحمد، 43 سنة، وتم إيداعهما بمشرحة مستشفى القصاصين، لحين انتهاء الإجراءات.

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