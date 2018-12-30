الامارات | جرّاح يتبرع بـ 100عملية لمرضى القلب في«ختام عام زايد»

شكرا لقرائتكم خبر عن جرّاح يتبرع بـ 100عملية لمرضى القلب في«ختام عام زايد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبد الله راوح استشاري جراحة القلب في المملكة المتحدة من المصدر.

يستعد جراح قلب عربي في بريطانيا لإجراء 100 عملية جراحية لمرضى في دول عربية وإفريقية من غير القادرين، تفاعلاً مع «عام زايد».

وأعلن الدكتور عبدالله راوح، نائب رئيس جامعة «L.U.de.S» السويسرية، استشاري جراحة القلب في المملكة المتحدة، تطوعه لعلاج 100 مريض بالقلب، وإجراء عمليات لهم في الإمارات ومصر ودول عربية وإفريقية.

وقال راوح، المقيم في لندن، في بيان صحافي، إنه سيجري جراحات لمرضى بالقلب، إضافة إلى تشخيص حالات مرضية مصابة بأمراض الجهاز الدوري والشرايين، وتقديم العلاج اللازم لها، مجاناً، ضمن مبادرة إنسانية شخصية.

وذكر راوح أنه يطلق هذه المبادرة، ضمن الحملات والمبادرات الإنسانية التي تأتي في ختام «عام زايد».

وهذه المبادرة، ليست الأولى للدكتور راوح، إذ أسس مبادرة «نبضات»، التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، لعلاج الأطفال الذين يعانون التشوهات القلبية، مجاناً.

وحصل من قبل على تكريم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومن هيئة الصحة في دبي، ومن مؤتمر «ديهاد» ومن الحكومة الإيطالية تقديراً لأعماله الإنسانية.

وكان البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، قد كرّم الدكتور عبدالله راوح، العام الماضي، تقديراً لجهوده الإنسانية، وخدماته التطوعية.

وسبق لراوح، بصفته مدير «لندن كوريفيو التدريبي لجراحة القلب والصدر»، أن نجح في إقامة مؤتمر «لندن كوريفيو التدريبي لجراحة القلب والصدر» في دبي، لأول مرة خارج بريطانيا وأميركا.