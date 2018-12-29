انت الان تتابع حفلات السعودية للترفيه تثير جدلا بين مواطنيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - جدل كبير تشهده شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد تداول مقاطع فيديو لرقص فتيات بالحفلات الغنائية التي تُقام بالمملكة في الفترة الأخيرة.

تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٠ م

منذ صعود الأمير محمد بن سلمان، لولاية العهد في السعودية، يونيو 2017، وصار يقود المملكة نحو سياسة انفتاح اجتماعي غير مسبوق في تاريخ بلاده، بمباركة والده الملك سلمان في كل القرارات التي اتخذها. ومن مظاهر هذا الانفتاح السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، عرض مسلسلات حصرية لنجوم كبار، إعادة افتتاح دور السينما، حفلات موسيقية، تنظيم بطولات للمصارعة الحرة، بالإضافة لثورة غير مسبوقة في القطاع السياحي، وذلك ضمن رؤية 2030 والتي من أهم بنودها، الاستثمار بشكل كبير في قطاع الترفيه في بلد غالبية سكانه دون 25 سنة.

طريق بن سلمان نحو انفتاح مجتمعي غير مسبوق في تاريخ السعودية، ونحو كسر مزيد من القيود والموروثات التي يعتبرها شعبه مسلمات ومقدسات لا تمس، ليس ممهدًا بالشكل الذي كان يظنه ابن الثانية والثلاثين. شهر ديسمبر الجاري شهد إقامة عدد من حفلات الغناء، كانت شاهدة على ذلك. سباق الفورمولا - إي الدرعية استضافت السعودية،

طريق بن سلمان نحو انفتاح مجتمعي غير مسبوق في تاريخ السعودية، ونحو كسر مزيد من القيود والموروثات التي يعتبرها شعبه مسلمات ومقدسات لا تمس، ليس ممهدًا بالشكل الذي كان يظنه ابن الثانية والثلاثين. شهر ديسمبر الجاري شهد إقامة عدد من حفلات الغناء، كانت شاهدة على ذلك.

سباق الفورمولا - إي الدرعية

استضافت السعودية، منتصف ديسمبر، سباق الفورمولا - إي الدرعية، والذي يعد الحدث الرياضي الأول من نوعه في الشرق الأوسط والوطن العربي بشكل خاص، بعد إقامته من قبل في مدن عالمية، مثل نيويورك وهونج كونج وبرلين.

وعلى هامش السباق، أُقيمت عدة حفلات غنائية موسيقية لنجوم كبار، من بينهم الهضبة عمرو دياب، النجم الإسباني الشهير إنريكي إجلاسيس، ديفيد جيتا، فرقة ون ريبابليك، وفرقة بلاك آيد بيز، بالإضافة إلى فقرات تراثية ثقافية، وفنون بصرية، وموسيقى السعودية، وغيرها من الأنشطة.

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الفعاليات لم تمر مرور الكرام، وعلى الرغم من نجاحها فنيًا فإنها أثارت جدلًا وغضبًا واسعًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية، إثر انتشار مقاطع فيديو لرقص فتيات على غناء النجوم.

هل هذه برامج الترفيه التي تتغنى بها #هيئة_الترفيه ؟

رقص واختلاط ومعاصي وخمر ؟!#الدرعيه_تجاهر_بالمعاصي pic.twitter.com/rELIHjki0H — حقوق الضعوف (@hukusfof) December 17, 2018

— حقوق الضعوف (@hukusfof)

من بين المهاجمين، حساب يسمى "وهل أحب سواه" كتب: "مدري على أي أساس اللي يقول بناتنا مثال للأخلاق!؟ أجل اللي صار من رقص وقلة حيا وشفناهم في الدرعية وفي شارع التحلية وبعض المولات هذولا مين؟"، ورابع نشر فيديو آخر، وعلّق: "فعاليات الدرعية إلى أين؟ كلنا مع التطور في جميع المجالات، ولكن هذا انحطاط في الدين والأخلاق، حفل مختلط هذا تخلف وليس تطور".

#فعاليات_فورملا_اي_الدرعيه إلى اين ؟؟؟ كلنا مع التطور في جميع المجالات ولاكن هذا انحطاط في الدين والاخلاق حفل مختلط هذا تخلف وليس تطور رقص البنات والشباب 👎🏻 اللهم احفظ هاذي البلاد pic.twitter.com/mKIprYYACD — bo_mughram 🇸🇦🇸🇦 (@bo_mughram) December 13, 2018

— bo_mughram ???????? (@bo_mughram)

مهرجان شتاء طنطورة

في 20 ديسمبر، انطلق مهرجان شتاء طنطورة الثقافي، المُقام في منصة مرايا المبنية كمركز رئيسي للمهرجان في محافظة العلا، والتي تستمر فعالياته حتى 9 فبراير 2019، ويتضمن أنشطة تراثية وثقافية وفنية، على أن ينظم المهرجان خلال كل عطلة نهاية أسبوع، حفلات فنية يحييها فنانون ممن تركوا بصمتهم في مجال الفن العربي والعالمي.

وكما حدث في "فورمولا إي الدرعية"، أثير جدلًا كبيرًا حول "شتاء طنطورة"، ويتم تداول العديد من المقاطع التي يعتبرها رواد الشبكات الاجتماعية، تسيء إلى المملكة وعراقتها الدينية وأهلها، من بينها مقطع نشره مغرد على "تويتر" يُدعى "الخالدي"، تحت عنوان: "اختلاط ثم غناء ثم رقص ثم خمر ثم لقاء ثم لا أستبعد تصوير فيلم إباحي، هكذا تعود السعودية الجديدة إلى أشد من عصور الجاهلية باتفاقية السيداو والتنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة، أرسلوا المقطع إلى مفتي الديار الليبروجامي عبد اللطيف آل الشيخ".

هذا المقطع أثار جدلًا كبيرًا من قِبل الرواد السعوديين، حتى خرجت هيئة مكافحة الإشاعات السعودية لترد بعدم صحته، وكتبت عبر حسابها على "تويتر": "لا صحة للفيديو بعنوان "رقص عاري في مهرجان #شتاء_طنطورة بالعلا"، والفيديو الحقيقي تم تصويره في وادي رم بالأردن".

لا صحة للفيديو بعنوان "رقص عاري في مهرجان #شتاء_طنطوره بالعلا", والفيديو الحقيقي تم تصويره في وادي رم بالأردن.https://t.co/qBlcqEpbs9

#لا_للإشاعات pic.twitter.com/k1uxUplrM4 — هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) December 19, 2018

— هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors)



وأمس أحيت المطربة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي، حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات المهرجان، وصفته بـ"أصعب حفلة"، وسط حضور لوفد لبناني يضم سياسيين وفنانين معروفين دعتهم السفارة السعودية في بيروت لحضور الحفل، وعبّرت الرومي عن سعادتها بغناء لأول مرة على أرض المملكة، إلا أن ما حدث فيما بعد كان مخيبًا للآمال.

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الفنانة ماجدة الرومي:

شرف لنا أن نغني في المملكة العربية السعودية التي نقدرها ونحترم شعبها.. وبكل الوفاء وبكل الصدق أتمنى أن تكون عاصمة الخير

#شتاء_طنطورة #ماجدة_الرومي_في_العلا #العلا @WinterAtTantora pic.twitter.com/jbpS5vq2XL — MBC1 (@mbc1) December 28, 2018

— MBC1 (@mbc1)

الحفل الغنائي كانت تذيعه القناة السعودية الأولى على الهواء مباشرةً، وهو ما اعتاد عليه الجمهور السعودي مؤخرًا، أن تبث القناة فعاليات فنية بين فترة وأخرى، إلا أنه تم قطع البث عن الحفل، بداعي أنه لا يليق بالقناة السعودية، كما تناقلت العديد من التقارير خبر مفاده صدور قرار بإقالة مدير القناة السعودية، وليد المجلي، عقب بث القناة للحفل، بعد مُضي 4 أشهر على تعيينه.

وعلى الرغم من الحفاوة الكبيرة التي تلقتها ماجدة الرومي من الجمهور السعودي عبر الشبكات الاجتماعية، إلا أن الوسم الحامل لاسمها جاء بعد قطع البث وإقالة المجلي، حاملًا للكثير من الانتقادات التي وُجهت للقائمين على ذلك، فكتب مغرد يُدعى "ESSA": "وصف حفل الفنانة الكبيرة #ماجدة_الرومي بـ"فعالية لا تليق"، هو الذي لا يليق".

— ESSA (@essaswadi) https://twitter.com/essaswadi/status/1078799388703670272?ref_src=twsrc%5Etfw

يبدو أن سياسة الانفتاح المجتمعي التي تشهدها المملكة السعودية بداية من صعود الأمير محمد بن سلمان لسدة الحكم، ستواجه الكثير من المصاعب. وأول أمس صدر أمرًا ملكيًا بتعيين المستشار تركي آل الشيخ رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة، ما يعني إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في عهده.