كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ديسمبر 2018 06:54 مساءً - هبوط أرضي مفاجئ بأحد شوارع حي الزيتون بالقاهرة

شهد شارع المطرية بحي الزيتون هبوطا أرضيا مفاجئا بجانب الشارع. على الفور انتقل اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون بعد تلقيه بلاغا بالهبوط الأرضي ، مشيرا إلى أن موقع الهبوط بتقاطع شارع المطرية مع شارع عبدالقادر الجيلان نتج عن تسرب مياه إحدى المواسير. وجه اللواء أشرف بهجت بسرعة إصلاح الهبوط بعد استدعاء معدات الحي وشركتي المياه والصرف الصحي.

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