كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ديسمبر 2018 04:26 مساءً - غادة والي تعلن بالتاريخ يوم صرف العلاوات الخمس وموقف الحكومه من صرفها

غادة والي تعلن بالتاريخ يوم صرف العلاوات الخمس وموقف الحكومه من صرفها

غادة والي تعلن بالتاريخ يوم صرف العلاوات الخمس وموقف الحكومه من صرفها

غادة والي تعلن بالتاريخ يوم صرف العلاوات الخمس وموقف الحكومه من صرفها

تساءل النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموانة بالبرلمان عن موقف الحكومة من الحكم الصادر من القضاء الإدارى، بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، لأصحاب المعاشات.

وردت عليه الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قائلة: "كامل احترامنا لأحكام القضاء، لكن هناك درجات للتقاضى يكفلها القانون ولا يمكن الصرف دون استنفاذ درجات التقاضى وإلا سيكون هناك مساءلة من الجهاز المركزى للمحاسبات، والحكومة تقدمت بطعن بالمحكمة الإدارية العليا، وفى حالة وجود حكم نهائى سيتم الصرف على الفور كما حدث مع أحكام قضائية سابقة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة لمناقشة مشروع خطة وموازنة وزارة التضامن الاجتماعى للسنة المالية 2018/2019.

وقد قضت محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة في عابدين ، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري، بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات، إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

و كانت هيئة التأمينات الاجتماعية، أقامت دعوى قضائية ، لوقفت تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وحصلت على حكم من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا، وفقا لما قاله مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي.