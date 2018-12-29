كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ديسمبر 2018 04:26 مساءً - حي الجمرك بالإسكندرية يشنّ حملة تفتيش على الورش والمطاعم

كلفت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، إدارة شؤون البيئة بالحي، بالتفتيش على بعض الورش الخاصة بإصلاح الكاوتش بشارع محمد كريم وشارع البوصيري، وفحص التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة.

وتم إنذار البعض منهم بسرعة إصدار التراخيص الخاصة بمزاولة النشاط، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ووقف مزاولة النشاط.

كما تم إعادة معاينة مطاعم المشويات، التي قد سبق توجيه إنذارات إليها في حملات سابقة، وتبين استيفاءها الاشتراطات البيئية المطلوبة.

ولا تزال الحملات التفتيشية مستمرة بنطاق الحي لفرض الانضباط وتطبيق القانون، وذلك طبقًا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، بمتابعة قانونية مزاولة أي نشاط تجاري، ومدى استيفاء الإشتراطات البيئية والأمن والسلامة المهنية في ممارسة النشاط.