بالفيديو| تصرف رومانسي من تريزيجيه لزوجته في جلسة تصوير: "خلصوا علشان سقعانة"

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو جديد من كواليس جلسة تصوير حفل زفاف لاعب منتخب مصر والمحترف بنادي قاسم باشا التركي، محمود حسن تريزيجيه وزوجته.

وظهر "تريزيجيه" بالقرب من زوجته، بجوار الفندق الذي عقد به حفل الزفاف، وطالبًا من المصورين الإسراع في التقاط الـ"فوتوسيشن" بسبب الطقس البارد، قائلًا: "يلا بسرعة علشان هي سقعانة".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي حصد على آلاف نسب المشاهدة وتسجيلات الإعجاب، والتعليقات، التي وصفت الموقف بـ"تصرف رومانسي".

وشهد حفل الزفاف، الذي عقد منذ أيام، حضور الكثير من نجوم الفن والرياضة، وأحيا الحفل الفنان محمد حماقي وتامر عاشور وأوكا وأورتيجا، وظهر الثنائي في عدد من المقاطع المتداولة، وهما يرقصان إلى جانب بعض المشاهير، منهم سعد سمير ومصطفى خاطر ومحمود كهربا وعصام الحضري.

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