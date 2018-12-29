اليك أحمر الشفاه المناسب لشكل شفتيكِ

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 ديسمبر 2018 02:19 مساءً - تختلف اهتمامات كل امرأة عن أخرى عند اختيار أحمر الشفاه المناسب لها. فانت تتمتعين بشكل شفتان تختلف بشكل بسيط أو كلّي عن غيرك اضافة الى اختلاف لونهم الطبيعي وملمسهم . لذلك عليك انتقاء أحمر شفاه مناسب لك وبطريقة غير عشوائيّة.

. وفيما يلي نقدم لك نصائحنا حول اختيار أحمر الشفاه المناسب لشفتيكِ



1-الشفتان الممتلئتان

لا تحتاجان إلى إضاءة أكثر لإبرازهما، فهما ممتلئتان بالفعل، لكن إذا كنت تريدين مزيداً من البروز والسماكة لهما، فيمكنك وضع ملمع الشفاه، أو استخدام الألوان الفاتحة ومنها: الأحمر، والوردي، والتوتي الخفيف، والبنفسجي.

وإذا كنت تريدين العكس بأن تبدوا أصغر حجماً، فكل ما عليك فعله هو وضع أحمر الشفاه المناسب لك بخفة عليهما، ثم ضعي لمسة بسيطة من أحمر الشفاه الداكن على وسط شفتيك لتسليط الضوء على تلك المنطقة، حتى تبدوا أصغر، ثم استخدمي فرشاة الشفاه لتوزيع أحمر الشفاه على شفتيك بشكل مرتب.



2-الشفتان الرفيعتان

إذا كنت تمتلكين شفتين رفيعتين فعليك تجنب الألوان الداكنة ومنها: الأحمر الداكن، والأرجواني، والبني الداكن، لأنها ستزيد من دقة شفتيك، واحرصي على استخدام الألوان الطبيعية الفاتحة ومنها: اللون الخوخي، والوردي، الخفيف.

عليك البدء بـ رسم شفتيكِ وتحديدهما أولاً بـ قلم الشفاه القريب من لون أحمر الشفاه الذي ستضعينه، ثم قومي بوضع أحمر الشفاه الخاص بك.



3-الشفتان الرفيعتان

إذا كنت تريدين التغلب على رقة شفتيكِ، وجعلهما أكثر امتلاءً، وجذابتين، فعليك الاعتماد على بلسم الشفاه القريب من لون بشرتك، فهو بارع في زيادة حجم شفتيك مع الاحتفاظ بشكلهما الرقيق والجذاب، كما يمكنك استخدام الألوان الزهرية ومنها: الوردي، والبرتقالي لشفتين جذابتين.

كل ما عليك فعله هو وضع بلسم الشفاه أولاً لتعزيز نضارة شفتيكِ، ثم ضعي أحمر الشفاه المناسب لك بواسطة أصابعك للحصول على نتائج أفضل.

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