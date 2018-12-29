كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ديسمبر 2018 01:50 مساءً - عاجل.. الحكومة تضرب اسفين يعطل حكم العلاوت الخمس ويضر بمصالح اصحاب المعاشات

عاجل.. الحكومة تضرب اسفين يعطل حكم العلاوت الخمس ويضر بمصالح اصحاب المعاشات

عاجل.. الحكومة تضرب اسفين يعطل حكم العلاوت الخمس ويضر بمصالح اصحاب المعاشات

عاجل.. الحكومة تضرب اسفين يعطل حكم العلاوت الخمس ويضر بمصالح اصحاب المعاشات

البشاير - اخبار المعاشات

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي اعتراض ممثلي الحكومة على مشروع قانون مقدم من أكثر من 60 نائبا، بشأن إصدار قانون نقابات المتقاعدين، مؤكدة أنه لا يتفق مع الدستور.

وكشفت المستشارة سارة عدلى حسين، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أن الوزارة أعدت رأيا بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة بأن مشروع القانون بوضعه الحالي لا يتفق مع الدستور، مضيفة أن المعتاد أن النقابات إما مهنية أو عمالية، وبالنسبة للنقابات المهنية تكون لكل مهنة نقابة تنشأ بقانون، أما بالنسبة للنقابات العمالية فهناك قانون المنظمات النقابية العمالية ينظمهما ويتيح لأي مجموعات تجمعها صفة نقابية أن ينشأ لهم كيان نقابي.

وقالت خلال اجتماع اللجنة اليوم: “وفقا لذلك، نقابات المتقاعدين المنصوص عليها في مشروع القانون هي ليست نقابة مهنية، فلا توجد مهنة تجمع المتقاعدين، وغير واضح أيضا أنهم تجمعهم صفة العامل لتكون نقابة عمالية، وكذلك تعريف المتقاعد وفقا للمشروع بأنه المستفيد من المعاش، بالتالي يسمح بأن تكون عضوية للنقابة لأصحاب المعاشات وذويهم حتى القصر”، موضحة أن النقابة لابد أن تكون لأعضاء تجمعهم رابطة وصفة مشتركة، والنقابات المهنية والعمالية وفقا للقانون لا تلغي عضوية المتقاعد بعد بلوغه سن المعاش.

ولفتت إلى أن الدستور ألزم الدولة بالحفاظ على أموال التأمينات والمعاشات وإنشاء إدارة أو هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات، والدولة ملزمة بذلك.

من جانبهم، أكد مقدمو مشروع القانون، أن عدد أصحاب المعاشات والمتقاعدين يتجاوز 9 ملايين، من حقهم أن يتم إنشاء نقابات لهم، خاصة أنهم لم يشملهم قانون المنظمات النقابية العمالية الذي ينظم إنشاء الكيانات النقابية العمالية، وأن هذا المشروع لا يخالف الدستور.

ومن جهة اخري يذكر ان الحكومة في طعنها امام القضاء في قضية العلاوت الخمسة ان كيان نقابة المعاشات الذي يمثله المناضل البدري فرغلي غير قانوني وهذا الاعتراض الاخير من الحكومة يخدم علي نفس السياق ويعزز من طعن الحكومة .

ويدعو اصحاب المعاشات ان لا يضر هذا القرار بقضيتهم التي سيبت فيها نهائيا يوم 17 يناير القادم .