كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ديسمبر 2018 01:50 مساءً - سيارة نقل تدهس طالبة بشبرا الخيمة

أصيبت طالبة، اليوم السبت، بكدمات فى أنحاء جسدها، بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بشبرا الخيمة. تلقى قسم شرطة شبرا الخيمة، بلاغًا يفيد بتعرض طالبة تدعى أمينة.أ، مقيمة بمنطقة القطاوى، دائرة القسم بشبرا الخيمة، للإصابة نتيجة اصطدام سيارة نقل بها، لحظة عبورها الطريق ببهتيم، وعلى الفور تم نقل الطالبة إلى المستشفى لتلقى العلاج. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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