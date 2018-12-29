توقعات الأبراج تخبرك عن حالتك المهنية في 2019.. اعرف ماذا قالت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-رشا المنيرى:

المستقبل المهني دائما يقلق الجميع، ويأمل الكثيرون في تحقيق جميع خططهم وأهدافهم المهنية، ويحمل العام الجديد 2019 الكثير من المفاجآت لمواليد الأبراج في مجال العمل، ذكرتها الدكتورة عبير فؤاد عالمة الفلك بالتفصيل في تصريح لـ"الخليج 365" كما يلي:

برج الحمل:

زحل وبلوتو معاكسان، وقد يتسببان في تأجيل بعض الأمور، ومسؤوليات ثقيلة تقع على عاتقك، لكن لحسن الحظ المشترى يدعمك، فتيسر الأمور وتعود الأمور العالقة لسيرها الطبيعي، ويسمح لك ذلك بتحقيق أهدافك أو تحصل على عرض غير متوقع

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برج الثور:

بداية من 6 مارس، أورانوس يبدأ ثورته ببرجك، ويجعلك أكثر جراءة، كما أن زحل وبلوتو، يمنحانك كل الأدوات لتحقيق أهدافك وطموحاتك.

إليك كل ما تخبئه 2019 لمواليد برج الثور.. اضغط هنــا

برج الجوزاء:

المشترى ببرجك يدفعك للتسرع في ردودك وقراراتك، وقد تكون عرضة لخلافات مع رئيسك أو شريكك. يجب أن تنتبه لأن معاكسة نبتون تشوش رؤيتك وتجعلك عرضة لوعود كاذبة. مع ذلك أورانوس يساعدك على تحسين الوضع وضبط الأمور حتى 5 مارس 2019، وتحصل على دعم المخلصين.

هذا ما تخبئه 2019 لمواليد برج الجوزاء

برج السرطان:

المشترى بمنزل العمل حتى أول ديسمبر يساعدك على تنظيم أعمالك، وعلى الوصول لما تريد.

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برج الأسد:

المشترى بمنزل العمل يدعم ويضع بين يديك كل الوسائل الاستثنائية حتى أول ديسمبر، وعلاقات اجتماعية ناجحة ومواهب مؤثرة، تقدم ولا تتردد.

هذا ما تخبئه السنة الجديدة لمواليد برج الأسد.. اضغط هنــــا.

برج العذراء:

أورانوس بداية من 6 مارس يمنحك أفكارًا برّاقة وجريئة، ويجعلك أكثر قدرة على التفاعل والمبادرة، ولفت الانتباه، وبلوتو يساعدك على الحصول على التقدير ووضع قاعدة مثبته لأعمالك.

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برج الميزان:

قد تكون خطواتك بطيئة بسبب معاكسة زحل وبلوتو، ولكن المشترى يضعك على الطريق الصحيح ويدفعك للتطور، تتيسر الظروف في النهاية.

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برج العقرب:

زحل يمنحك شبكة علاقات قوية، يقوى استعدادك للقيام بمجهود مضاعف، وبلوتو يمنحك القدرة على وضع خطط ذكية، وبداية من 6 مارس انتبه في توقيع العقود.

هذه هي توقعات الأبراج لمواليد برج العقرب في 2019

برج القوس:

تجد نفسك مهتمًا بأفكار عظيمة وتتقدم بخطوات جيدة، والمشترى يساعدك، على إبراز مواهبك، وقد تتفتح الأبواب أمامك.

تعرف على توقعات الأبراج لمواليد برج القوس

برج الجدي:

اتحاد كوكبي زحل وبلوتو يمنحاك إصرارًا وخبرات أكبر، وطموحات جديدة، ومزيد من النجاح في العمل.

تعرف على توقعات الأبراج لبرج الجدي في العام الجديد

برج الدلو:

قد تأتيك فرصة غير متوقعة، الفرص متاحة للعمل مع شركاء يثقون بك، والوقت مثالي للعمل في الملفات الصعبة.

تعرف على حظوظ الدلو في 2019

برج الحوت:

تحقق تقدمًا في مجالك، لكن معاكسة "المشترى"، قد يتسبب في خلافات وضغوط، فلا تقلق، وبداية من 6 مارس تُحسن التصرف، وتبدو مستعدًا للعمل الإضافي وتوطيد علاقتك بالخارج.

هذا ما تخبئه السنة الجديدة لمواليد برج الحوت