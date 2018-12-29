كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ديسمبر 2018 11:15 صباحاً - تعرف على سعر الذهب اليوم السبت

استقرت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 29 ديسمبر 2018، حيث سجل عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 637 جنيها للجرام. وسجل عيار 18 نحو 546 جنيها للجرام، وعيار 24 نحو 728 جنيها للجرام، وسجل سعر الذهب عالميا 1280 دولارا للأوقية، بعدما سجل أمس 1272.5 دولارا فقط.

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