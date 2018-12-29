كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ديسمبر 2018 09:55 صباحاً - مشاهدة مباراة الاهلي والداخلية في الدوري المصري

الاهلي والداخلية

مشاهدة مباراة الاهلي والداخلية في الدوري المصري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا ثقيلا على نظيره الداخلية في السادسة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي ستقام على ستاد «بترو سبورت»، والمؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة صحوته في الدوري الممتاز، وتحقيق الفوز الخامس على التوالي، للاستمرار في مطاردة الزمالك صاحب الصدارة ودخول المربع الذهبي في انتظار خوض باقي مبارياته المؤجلة.

ويدخل الأهلي لقاء اليوم محتلا المركز السابع برصيد 23 نقطة، جمعها بعد خوضه 11 مباراة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في اثنتين وخسر في مثلهما، فيما يخوض فريق الداخلية المباراة قابعا في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، من 16 مباراة حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر في مثلها.

مشاهدة مباراة الاهلي والداخلية في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الاهلي والداخلية في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الاهلي والداخلية في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الاهلي والداخلية في الدوري المصري

ويخوض الأهلي لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما تأهل الفريق الأحمر لدور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا، رغم خسارته فى مباراة الإياب أمام جيما أبا جيفار الإثيوبى بهدف نظيف، بإياب دور الـ32 من البطولة، لكن فوزه فى مباراة الذهاب التى أقيمت باستاد برج العرب بثنائية نظيفة، منحه بطاقة العبور لدور المجموعات.

وأكد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي أن الفريق أغلق صفحة مباراة جيما الإثيوبي، واستعد جيدا لمباراة اليوم أمام الداخلية، مشددا على أهميتها في رحلة الأهلي للحفاظ على لقب الدوري.

وأضاف «يوسف» أن الفريق واجه بعض الصعوبات في مباراة جيما الإثيوبي، لكنه راض تمامًا على فريقه والذي كان بإمكانه تحقيق الفوز في إثيوبيا.

وأشار «يوسف» إلى أن الفريق سيخوض مواجهة الداخلية بكل قوة لمواصلة الانطلاقة القوية في مسابقة الدوري الممتاز، وتحقيق الفوز الخامس على التوالي، قبل تسلم الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق المهمة عقب مواجهة اليوم.

وتلقى الأهلي دفعة قوية في مباراة اليوم، بعدما تعافى وليد سليمان من الإصابة فى كاحل القدم والتى حرمته من التواجد في آخر مباراتين للفريق الأحمر أمام النجوم وجيما الإثيوبي، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة حسام عاشور والذي لم يتعاف من الإصابة بالتواء في الكاحل.

وجهز «يوسف» خلال الأيام الماضية لاعبيه لهذه المباراة الهامة، حيث منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة عقب العودة من أديس أبابا، ثم استأنف تدريباته على ستاد مختار التتش بالجزيرة على مدار 4 أيام.

وحاول «يوسف» خلال التدريبات علاج الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون، بجانب ضرورة التركيز في استغلال الفرص التي تتاح لهم في المباريات.

واستقر «يوسف» بنسبة كبيرة على التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم والذى لن يخرج عن شريف إكرامي في حراسة المرمى، وكريم نيدفيد ومحمد هاني وأحمد علاء وأيمن أشرف في خط الدفاع وأمامهم عمرو السولية وهشام محمد وناصر ماهر ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومروان محسن في خط الهجوم.

أما فريق الداخلية، بقيادة علاء عبدالعال، فيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم والابتعاد خطوة عن مناطق الخطورة، في ظل تقارب النقاط من المركز الثاني عشر وحتى الأخير.

ويعول «عبدالعال» على مجموعة جيدة من اللاعبين، وفي مقدمتهم الحارس المخضرم محمد صبحي وإسلام جابر لاعب منتخب مصر، وهداف المسابقة حسام باولو برصيد 8 أهداف.