أسعار الدولار والعملات اليوم السبت 29 ديسمبر 2018

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أسماء فتحى ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٥٠ ص

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم السبت، إذ بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 17.85 جنيه و17.95 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي، وسجل الدولار أقل سعر في البنك الأهلي المصري بنحو 17.87 جنيه للبيع و17.77 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 17.88 جنيه للبيع و17.77 جنيه للشراء. وسجل الدولار أعلى سعر في بنك كريدي أجريكول، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 17.97 جنيه للبيع و17.87 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 17.95 جنيه للبيع و17.85 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، وبنك عودة، والبنك المصري الخليجي نحو 17.96 جنيه للبيع و17.87 جنيه للشراء. كما سجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقى، وبنك إتش إس بي سي نحو 17.95 جنيه للبيع و17.86 جنيه للشراء، فيما