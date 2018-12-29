انت الان تتابع أسعار مواد البناء اليوم السبت 29 ديسمبر 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أسماء فتحى ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٠ ص

شهدت أسعار مواد البناء خلال تعاملات، اليوم السبت، استقرارا ملحوظا، تأثرا بتراجع حجم المبيعات بالسوق المحلية وزيادة حجم المعروض خلال الفترة الماضية، وتمثل الطاقة الإنتاجية الحالية لصناعة الأسمنت في مصر نحو 62 مليون طن سنويا، ومن المتوقع أن تصل إلى 84 مليون طن في عام 2020، بينما تحتل مصر المركز الـ12 بين دول العالم في إنتاج الأسمنت، وسجلت صادرات مصر من الحديد والصلب نحو 370 مليون دولار خلال العام الجاري، وفقا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

أسعار الأسمنت اليوم: سجل أسمنت المسلح 915 جنيها للطن، والنصر 880 جنيها للطن، والمهندس 980 جنيها للطن، والتعمير 855 جنيها للطن، والنهضة والصخرة 860 جنيها للطن. كما سجل أسمنت أسوان 855 جنيها للطن، والعسكري 880 جنيها للطن، وأسمنت سيناء والفاخر 860 جنيها للطن، وطرة 905 جنيه للطن، والسويس 870 جنيها للطن،