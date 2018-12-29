أسعار مواد البناء اليوم السبت 29 ديسمبر 2018

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أسماء فتحى ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٠ ص
شهدت أسعار مواد البناء خلال تعاملات، اليوم السبت، استقرارا ملحوظا، تأثرا بتراجع حجم المبيعات بالسوق المحلية وزيادة حجم المعروض خلال الفترة الماضية، وتمثل الطاقة الإنتاجية الحالية لصناعة الأسمنت في مصر نحو 62 مليون طن سنويا، ومن المتوقع أن تصل إلى 84 مليون طن في عام 2020، بينما تحتل مصر المركز الـ12 بين دول العالم في إنتاج الأسمنت، وسجلت صادرات مصر من الحديد والصلب نحو 370 مليون دولار خلال العام الجاري، وفقا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
أسعار الأسمنت اليوم: سجل أسمنت المسلح 915 جنيها للطن، والنصر 880 جنيها للطن، والمهندس 980 جنيها للطن، والتعمير 855 جنيها للطن، والنهضة والصخرة 860 جنيها للطن. كما سجل أسمنت أسوان 855 جنيها للطن، والعسكري 880 جنيها للطن، وأسمنت سيناء والفاخر 860 جنيها للطن، وطرة 905 جنيه للطن، والسويس 870 جنيها للطن،
سجل أسمنت المسلح 915 جنيها للطن، والنصر 880 جنيها للطن، والمهندس 980 جنيها للطن، والتعمير 855 جنيها للطن، والنهضة والصخرة 860 جنيها للطن.
كما سجل أسمنت أسوان 855 جنيها للطن، والعسكري 880 جنيها للطن، وأسمنت سيناء والفاخر 860 جنيها للطن، وطرة 905 جنيه للطن، والسويس 870 جنيها للطن، وسجل أسمنت حلوان 900 جنيه للطن، والشورى 865 جنيها للطن، ومصر بني سويف 885 جنيها للطن، والسويدي 935 جنيها للطن.أسعار الحديد اليوم:
سجل حديد عز 11600 جنيه للطن، وبشاي 11500 جنيه للطن، والعتال وعطية والمراكبي والكومي 11455 جنيها للطن، بينما سجل حديد المعادي 11300 جنيه للطن، والعشري والجيوشي ومصر إستيل 11350 جنيها للطن، بينما سجل حديد أركو 9505 جنيهات للطن.
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