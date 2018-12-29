تفجير الهرم.. طعنة في قلب السياحة (ملف)

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - حادث أليم، شهدته محافظة الجيزة، إذ انفجرت عبوة بدائية الصنع، في أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل 14 سائحا، بشارع المريوطية، مما أدى إلى وفاة 3 سائحين والمرشد المرافق لهم.

إنه في حوالي الساعة 6:15 من مساء الجمعة، انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاة بجوار سور في شارع المريوطية بالجيزة، أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل عدد 14 سائحا، ما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 سائحين، بحسب بيان أصدرته وزارة الداخلية بعد وقوع الحادث بدقائق. وعقب وصول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مستشفى الهرم للاطمئنان على حالة المصابين، أعلن وفاة المرشد السياحي المرافق للسائحين، وبذلك يكون عدد الضحايا قد وصل إلى 3 قتلى، بالإضافة إلى المصابين.

وفي وقت لاحق، أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بيانا، أعلن فيه ارتفاع عدد الوفيات إلى 3 سائحين، بالإضافة إلى المرشد السياحي المرافق لهم، وإصابة 11 سائحا، وسائق الأتوبيس. في هذا الملف ترصد «التحرير» تفاصيل الحادث الأليم: الداخلية: وفاة 2 وإصابة 10 في انفجار أتوبيس سياحي فى البداية،

وفي وقت لاحق، أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بيانا، أعلن فيه ارتفاع عدد الوفيات إلى 3 سائحين، بالإضافة إلى المرشد السياحي المرافق لهم، وإصابة 11 سائحا، وسائق الأتوبيس. في هذا الملف ترصد «التحرير» تفاصيل الحادث الأليم: الداخلية: وفاة 2 وإصابة 10 في انفجار أتوبيس سياحي فى البداية، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان، الجمعة، أنه فى حوالي الساعة 6:15 مساءً انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاة بجوار سور في شارع المريوطية بالجيزة، أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل 14 سائحًا، مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين، إضافة إلى سائق الأوتوبيس ومندوب شركة السياحة وهما مصريين الجنسية، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، لاستكمال عمليات الفحص (التفاصيل). النيابة تصل مكان انفجار الأتوبيس السياحي بالهرم انتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة موقع الانفجار (التفاصيل). مدبولي يطمئن على مصابي «الأتوبيس السياحي» وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مستشفى الهرم بالجيزة، للاطمئنان على حالة مصابي الحادث، ووجه وزيرة الصحة بتقديم الرعاية الكاملة لمصابي الحادث الإرهابي (التفاصيل). ارتفاع ضحايا انفجار الأتوبيس السياحي بالهرم لـ3 قتلى وقال مدبولي إنه تم التواصل مع سفارة فيتنام لاحتواء آثار حادث انفجار الأتوبيس بالمريوطية، مؤكدا أن الأتوبيس الذي تم استهدافه خرج عن المسار المؤمن والمخصص له دون الإبلاغ، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 3 بعد وفاة المرشد السياحي أثناء تلقي العلاج. وتابع أن الإرهاب موجود في كل أنحاء العالم، ولا توجد دولة في مأمن من الإرهاب، ومن المهم احتواء الموقف، وهناك جهود من الأمن خلال الفترة الماضية لمحاربة الإرهاب (التفاصيل). مدبولي: الخروج عن المسار سبب انفجار الأتوبيس السياحي وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع حادث المريوطية بنفسه، كما أكد أن وفاة المرشد المصرى أثناء تلقيه العلاج جاءت بسبب حالته الحرجة جدا. وشدد مدبولي على تكثيف الجهود الأمنية لكشف ملابسات الحادث في أسرع وقت، وتقديم مرتكبيه للعدالة لينالوا الجزاء الرادع. وأكد أن الدولة ستضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه إتيان أفعال من شأنها التأثير على أمن هذا الوطن وتهديد سلامة أبنائه وزواره (التفاصيل). مدبولي عن انفجار المريوطية: يجب أن لا نضخم الحدث وقال مدبولى يجب ألا نضخم الحدث، فمصر فى وضع أفضل، والأجهزة الأمنية فى مصر تقوم باتخاذ أعلى التدابير الأمنية اللازمة، بما فى ذلك الضربات الاستباقية القوية التى تم توجيهها للبؤر الإرهابية، ومثل هذا الحادث الفردي الأثيم لا يقلل من حجم الجهود التى تقوم بها الدولة فى تأمين السائحين (التفاصيل). المفتي: انفجار المريوطية عمل إجرامي انتهك حرمات الله وتوالت الإدانات والبيانات المنددة بالحادث، والتى بدأها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الذى أدان الهجوم الإرهابي، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإجرامية تتنافى مع كل الشرائع السماوية، وتنتهك حرمات الله، وسفك للدماء التي حرَّم الله. وأكد المفتي، وقوف أبناء هذا الوطن خلف قيادته في مواجهة الإرهاب الأسود الذي يستهدف البشر والحجر، ويسعى إلى هدم هذا الوطن، وتركه فريسة للخراب، مشددًا على أهمية الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار هذا الوطن (التفاصيل). إعلاميون: «انفجار الهرم» محاولة بائسة لضرب السياحة كما أدان إعلاميون الهجوم الإرهابي، وكان على رأس من أعلنوا إدانتهم للحادث عبر حساباتهم الرسمية على موقع «تويتر»: جابر القرموطي، وخالد منتصر، وياسمين الخطيب، ومحمود سعد (التفاصيل). دول عربية وغربية عن انفجار المريوطية: أصابنا الحزن أما الدول العربية والغربية، فلم تكن بمنأى عن متابعة الحادث، وإدانة الهجوم الإرهابى، إذ أبدى سفير السويد في القاهرة يان ثيسليف، حزنه الشديد تجاه الحادث، بينما أكدت بريطانيا وقوفها مع مصر في الحرب على الإرهاب، وأدان مسئول بوزارة الخارجية السعودية، بشدة، الانفجار الذي استهدف الأتوبيس السياحي، وكذلك أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الانفجار الإرهابي مؤكدة تضامنها مع مصر فى جهودها لمكافحة العنف والإرهاب، ونددت الكويت أيضا بالحادث الإرهابي، أما الإمارات فأدانت الحادث عبر بيان نشته في وكالتها الرسمية، وفى الأخير أدان سفير الاتحاد الأوروبي في مصر إيفان سوركوش، الحادث، من خلال تدوينة له على موقع «تويتر» (التفاصيل). الخارجية: حادث انفجار الهرم «خسيس وجبان» ووصف المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تفجير الحافلة السياحية في المريوطية بأنه عمل إرهابي خسيس وجبان يَستهدِف ما لا يمكن استهدافه، وهي عزيمة مصر والمصريين. وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية فى تدوينة له، مساء الجمعة، عن تعازيه لذوي الضحايا في فيتنام الشقيقة ومصر والتمنيات بشفاء المصابين (التفاصيل). النائب العام: 4 وفيات في انفجار أتوبيس المريوطية في غضون ذلك، أعلن النائب العام المستشار نبيل صادق، في بيان، أن الحادث أسفر عن وفاة 4 أشخاص، بينهم 3 سائحين والمرشد السياحي المرافق لهم ويحمل الجنسية المصرية (التفاصيل). أول تصريح لسائق الأتوبيس السياحي المنفجر بالهرم وفي أول تصريح له، روى نور الدين محمود، سائق الأتوبيس السياحي، الذي تعرض للهجوم تفاصيل الحادث الأليم. وقال السائق، في تصريحاته لـ«التحرير» من داخل مستشفى الهرم، إذ يتلقى العلاج اللازم، إن الفوج السياحي كان في طريقه لزيارة منطقة أبو الهول لحضور عرض الصوت والضوء. وأوضح السائق، في حديثه، أنه مع وصوله دوران شارع اللبيني سمع صوت انفجار قوي، فقد معه الوعي لدقائق: «سمعت حاجة انفجرت جامد جوا العربية»، مضيفًا: «الناس اللي ماشية في الشارع فتحولي الباب بعد الأتوبيس ما اتدمر وخرجوا السياح». وتابع: «سيارات الإسعاف وصلت إلى موقع الحادث، ونقلت الجميع إلى مستشفى الهرم للعلاج.. ماحستش بنفسي إلا وأنا على سرير المستشفى». ونفى وقوع إطلاق نار، واصفًا الحادث: «سمعت حاجة عملت صوت بووم مرة واحدة» (التفاصيل). «المحافظين» يدين تفجير أتوبيس الهرم: عمل إرهابي خسيس وأدان حزب المحافظين، الهجوم الإرهابي، وقال في بيان له، إن مثل هذه الأعمال الإجرامية أصبحت ظاهرة عالمية تتزامن مع استعداد الدول لإحياء مناسبات دينية أو قومية، وهو ما يؤكد أن مرتكبيها مجرمين لا دين لهم ولا وطن (التفاصيل). عضو غرفة الفنادق: حادث الهرم لن يؤثر على السياحية أما علي غنيم، عضو غرفة الفنادق السياحية، فقال إن الحادث كان متوقعًا في ظل نمو السياحة التي حدثت للسوق المصرية، وأكد في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن تأثير الحادث لن يكون كبيرا على السياحة الوافدة، لا سيما وأنه حادث عارض (التفاصيل). فرج عامر وأحمد ناجي يعلقان على حادث المريوطية على الصعيد الرياضي، أدان أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، على الحادث، كما كتب فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «لن ينال الارهاب الخسيس من مصر، ولن يرهب المصريين، ولن يصدر رسالة سالبة عن تقدم مصر وانتصاراتها في كافة المجالات» (التفاصيل).

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