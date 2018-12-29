انقلاب ميكروباص في ترعة بطريق المنصورة - المنزلة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رانيا الديداموني ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٣٦ ص

جانب من الحادث

شهد طريق المنصورة - المنزلة، بمحافظة الدقهلية، مساء الجمعة، حادث غرق سيارة ميكروباص في إحدى الترع المتفرعة من مياه البحر الصغير، حيث كانت السيارة متجهة إلى مدينة ميت سلسيل، إذ اختلت عجلة القيادة فى يد السائق، وانقلبت فى الترعة. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مركز شرطة ميت سلسيل، بشأن بلاغ ورد من الأهالي بانقلاب سيارة ميكروباص تقل 14 راكبا على طريق المنصورة - المنزلة، وسقوطها في ترعة متفرعة من البحر الصغير. على الفور، انتقلت القيادات الأمنية، وعدد من ضباط المركز إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لإنقاذ الركاب.

وأفادت التحريات التى أجراها ضباط المباحث بأن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة فى يد السائق الذى فقد السيطرة عليها، فاندفعت السيارة وسقطت فى الترعة.تم نقل المصابين إلى مستشفيات الكردي، وميت سلسيل، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث تراوحت الإصابات بين كسور وكدمات فى أنحاء متفرقة من الجسم، وتحرر عن