انت الان تتابع انقلاب ميكروباص في ترعة بطريق المنصورة - المنزلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رانيا الديداموني ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٣٦ ص
جانب من الحادث
شهد طريق المنصورة - المنزلة، بمحافظة الدقهلية، مساء الجمعة، حادث غرق سيارة ميكروباص في إحدى الترع المتفرعة من مياه البحر الصغير، حيث كانت السيارة متجهة إلى مدينة ميت سلسيل، إذ اختلت عجلة القيادة فى يد السائق، وانقلبت فى الترعة. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مركز شرطة ميت سلسيل، بشأن بلاغ ورد من الأهالي بانقلاب سيارة ميكروباص تقل 14 راكبا على طريق المنصورة - المنزلة، وسقوطها في ترعة متفرعة من البحر الصغير. على الفور، انتقلت القيادات الأمنية، وعدد من ضباط المركز إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لإنقاذ الركاب.
وأفادت التحريات التى أجراها ضباط المباحث بأن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة فى يد السائق الذى فقد السيطرة عليها، فاندفعت السيارة وسقطت فى الترعة.تم نقل المصابين إلى مستشفيات الكردي، وميت سلسيل، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث تراوحت الإصابات بين كسور وكدمات فى أنحاء متفرقة من الجسم، وتحرر عن
وأفادت التحريات التى أجراها ضباط المباحث بأن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة فى يد السائق الذى فقد السيطرة عليها، فاندفعت السيارة وسقطت فى الترعة.
تم نقل المصابين إلى مستشفيات الكردي، وميت سلسيل، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث تراوحت الإصابات بين كسور وكدمات فى أنحاء متفرقة من الجسم، وتحرر عن ذلك المحضراللازم، وجار العرض على النيابة، كما يجرى انتشال السيارة من الترعة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.
يذكر أن طريق المنصورة - المنزلة هو الطريق الوحيد الذى يربط بين مدينة المنصورة عاصمة الإقليم وشمال الدقهلية، ودائما ما يناشد الأهالي بتوسعة الطريق وصيانته لما يشهده من حوادث متكررة بسبب ضيقه وتهالكه.
كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب ميكروباص في ترعة بطريق المنصورة - المنزلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.