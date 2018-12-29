كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ديسمبر 2018 01:31 صباحاً - جدول مباريات اليوم السبت 29-12-2018.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

دوري مصري وإنجليزي وإيطالي وسعودي.. أهلا بكم في السبت الكروي الممتاز.

الأهلي يواجه الداخلية على ملعب بتروسبورت في السادسة مساءً في لقاء مؤجل من الجولة السادسة في الدوري المصري على قناة أون سبورت والنيل للرياضة.

في إنجلترا، تنطلق الجولة الـ 20 بإقامة 5 مباريات في الخامسة مساءً.

برايتون يواجه إيفرتون على بي إن سبورتس 1. توتنام يستضيف وولفرهامبتون على بي إن سبورتس 2. ليستر سيتي يواجه كارديف على بي إن سبورتس 3 في أبرز مواجهات الخامسة.

قمة يوم السبت ستجمع ليفربول مع أرسنال في السابعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 2. لقاء من المنتظر أن يشهد تواجد الثنائي المصري محمد صلاح ومحمد النني.

في إيطاليا، يبدأ يوفنتوس الجولة الـ 19 بمواجهة سامبدوريا في الواحدة والنصف ظهرا على بي إن سبورتس 4.

ويلعب روما ضد بارما على ملعب الأخير في الرابعة عصرا، ويختتم ميلان مباريات اليوم السبت في إيطاليا بمواجهة سبال في التاسعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 4.

وفي الدوري السعودي، يلعب اتحاد جدة أمام الاتفاق الذي يضم بين صفوفه محترفنا المصري حسين السيد في الرابعة والنصف عصرا على قناة دوري بلس والسعودية الرياضية.

جدول مباريات اليوم السبت 29-12-2018

الدوري المصري

الداخلية والأهلي 6 مساءً

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي وكارديف سيتي 5 مساء

توتنهام هوتسبير وولفرهامبتون 5 مساءً

واتفورد ونيوكاسل يونايتد 5 مساءً

فولهام وهيديرسفيلد تاون 5 مساءً

برايتون وإيفرتون 5 مساءً

ليفربول وآرسنال 7.30 مساءً

الدوري الإيطالي

يوفنتوس وسامبدوريا 1.30 ظهرًا

لاتسيو وتورينو 4 عصرًا

بارما وروما 4 عصرًا

أودينيزي وكالياري 4 عصرًا

كييفو فيرونا وفروسينوني 4 عصرًا

جنوى وفيورنتينا 4 عصرًا

إمبولي وانتر ميلان 4 عصرًا

ساسولو وأتلانتا 4 عصرًا

نابولي وبولونيا 7 مساءً

ميلان وسبال 9.30 مساءً

الدوري السعودي

الاتفاق والاتحاد 4.35 عصرًا