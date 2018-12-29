كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ديسمبر 2018 12:11 صباحاً - عاجل بالصور - شبح الموت يقترب من الفنان سعيد عبد الغنى

يتلقى الفنان سعيد عبد الغنى العلاج بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية، ويتواجد برفقة الفنان الكبير ابنه أحمد سعيد عبد الغنى وبعض أفراد أسرته .

قدم الفنان الكبير سعيد عبد الغنى العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية أبرزها فيلما "الكرنك"و"احنا بتوع الأتوبيس"، فضلا عن مشاركته الأخرى الهامة فى مسلسلات مثل "الفرسان" بدور "عز الدين أيبك"، و"الثعلب"، "رد قلبي"، "شمس الأنصاري"، "أولاد الليل" وغيرها، من الأعمال وحصل على جائزة "أفضل ممثل دور ثان" عن فيلم "أيام الغضب" كما حصل على وسام الدولة من الطبقة الأولى للفنون عام 1996، وهو متزوج وابنه هو الممثل "أحمد سعيد عبد الغني".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان سعيد عبد الغنى مسلسل "ولاد السيدة"، عام 2015 للمخرج هانى اسماعيل، وتأليف مجدى الإبيارى، من إنتاج شركة صوت القاهرة.

