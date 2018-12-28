انت الان تتابع تفاصيل جديدة في حادث انفجار أتوبيس سياحي بالمريوطية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٢ م

كشفت مصادر أمنية مسؤولة عن تفاصيل جديدة في حادث استهداف أتوبيس سياحي بعبوة بدائية الصنع في منطقة المريوطية مساء الجمعة. وقالت المصادر، في تصريحات لـ"التحرير"، إن مجهولين وضعوا العبوة في مكان غير ظاهر بالقرب من الطريق الدائري، مستغلين انخفاض حركة المارة بتلك المنطقة. وأضافت المصادر، أن مخططي الحادث الإرهابي رصدوا توقيت مرور الحافلة، وأنهم انتظروا قدومها من منطقة سقارة جنوب المحافظة، حيث وقع الحادث بالقرب من مطلع الطريق الدائري وتحديدا "دائري المنيب".

وأشارت المصادر -التي رفضت الكشف عن هويتها- إلى أن العبوة تسببت في تدمير الحافلة، نافية ما تردد عن وقوع إطلاق نار استهدف السائحين، الذين يحملون الجنسية الفيتنامية. وأكدت المصادر أن خبراء المفرقعات يفحصون الأتوبيس وما تبقى من العبوة المستخدمة، للوقوف على مكوناتها وسعتها الانفجارية، خصوصًا أنها تمت بطريقة