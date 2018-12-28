كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ديسمبر 2018 08:17 مساءً - الداخلية تحدد جنسية مصابي حادث المريوطية.. وتؤكد: جاري استكمال الفحص

حددت وزارة الداخلية في بيان لها جنسية مصابي حادث سور شارع المريوطية في الجيزة والذي وقع في تمام الساعة السادسة والربع مساء اليوم.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان عاجلٍ لها منذ قليل "بتاريخ اليوم 28 الجارى وفى حوالى الساعة 6.15 مساءً إنفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل عدد 14 سائح "فيتنامى الجنسية".

وأضافت وزارة الداخلية في بيانها، أن الحادث أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة "مصريين الجنسية ".

واختتمت وزارة الداخلية بيانها قائلةً "إنتقت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وجارى إستكمال عمليات الفحص