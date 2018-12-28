كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ديسمبر 2018 08:17 مساءً - غداً : عمرو الليثى يستعرض مشروع روضة السيدة زينب

معتز عوض

في حلقة من برنامج "واحد من الناس " المذاع على قناة النهار يستعرض الاعلامى د . عمرو الليثى الإنجاز الغير مسبوق في ملف تطوير العشوائيات الأكثر خطورةً.. و مشروع "روضة السيدة زينب " - تل العقارب سابقًا - بمحافظة القاهرة .

في إطار حرص البرنامج على تسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدولة، لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، بمختلف ‏محافظات الجمهورية.

و يعرض الليثى جميع مراحل المشروع الذ تم الانتهاء منه في وقت قياسي، استغرق ‏18 شهرًا فقط، حيث يقام هذا المشروع على مساحة 7.5 فدان، بإجمالي عدد وحدات سكنية بلغت 816 وحدة، و202 وحدة ‏تجارية، وروعي في تصميمه المعماري، أن يحافظ على الطابع الإسلامي التاريخي لتلك المنطقة .

يذاع البرنامج الساعة الثامنة مساءً حصرياً على قناة النهار.