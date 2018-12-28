كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ديسمبر 2018 08:17 مساءً - غداً : عمرو الليثى يستعرض مشروع روضة السيدة زينب
معتز عوض
في حلقة من برنامج "واحد من الناس " المذاع على قناة النهار يستعرض الاعلامى د . عمرو الليثى الإنجاز الغير مسبوق في ملف تطوير العشوائيات الأكثر خطورةً.. و مشروع "روضة السيدة زينب " - تل العقارب سابقًا - بمحافظة القاهرة .
في إطار حرص البرنامج على تسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدولة، لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، بمختلف محافظات الجمهورية.
و يعرض الليثى جميع مراحل المشروع الذ تم الانتهاء منه في وقت قياسي، استغرق 18 شهرًا فقط، حيث يقام هذا المشروع على مساحة 7.5 فدان، بإجمالي عدد وحدات سكنية بلغت 816 وحدة، و202 وحدة تجارية، وروعي في تصميمه المعماري، أن يحافظ على الطابع الإسلامي التاريخي لتلك المنطقة .
يذاع البرنامج الساعة الثامنة مساءً حصرياً على قناة النهار.
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