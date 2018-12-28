انت الان تتابع «بابا بينام جنبي».. أم تتهم طليقها بمعاشرة ابنته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:١٠ م
واقعة مؤسفة سجلتها محاضر قسم شرطة الجيزة بقطاع الغرب، بعدما تخلت ربة منزل عن مخاوفها التي كانت تحاصرها، وقررت التوجه إلى ديوان القسم بشارع البحر الأعظم؛ للإبلاغ على أمر يندى له الجبين، إذ اتهمت طليقها ووالد طفلتهما الوحيدة بالتعدي عليها جنسيا.. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائي لقطاع غرب الجيزة إخطارا من العميد أحمد وحيد، مأمور قسم شرطة الجيزة، بحضور سيدة ثلاثينية، حررت محضرا اتهمت طليقها بالتعدي الجنسي على ابنتهما.
شكل اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث ترأسه العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة والمقدم هشام بهجت وكيل فرقة الغرب؛ للوقوف على ملابسات الواقعة. اقرأ أيضا عايز إيه ياعمو.. جريمة «البريئة والعريس» في الزراعات جهود البحث والتحري التي قادها المقدم مصطفى كمال رئيس
شكل اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث ترأسه العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة والمقدم هشام بهجت وكيل فرقة الغرب؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.
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جهود البحث والتحري التي قادها المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة، توصلت إلى مكان اختباء الأب المتهم، وتمكنت مأمورية بمشاركة الرائد معتصم رزق والنقيب هشام فتحي من ضبطه، إلا أنه أنكر ولفت إلى كيدية البلاغ.
ومع سماع أقوال الابنة التي لا تتعدى الـ10 سنوات، قالت إن والدها -المشكو في حقه- تعدى عليها جنسيا عدة مرات بقولها: "بابا كان بينام جنبي"، إلا أنها أخبرت والدتها مؤخرا، وتم إحالتها إلى الطب الشرعي، وحبس الأب على ذمة التحقيق.
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