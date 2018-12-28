أرقام وأيام الحظ لمواليد جميع الأبراج في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رشا المنيرى

علم الأرقام والطاقة، لا يقل أهمية عن علم الأبراج، وتختلف الشخصيات طبقا لتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة، وكل رقم يمثل أمرا بالنسبة لمواليد الأبراج كما ذكر الدكتور رئيف رأفت عالم الفلك فى تصريحاته "لمصراوى"

برج الحمل (3)

يحمل رقم "3" بالنسبة له فن ونجاح وفرص كبيرة للشهرة في أي مجال يعمل به، كما أن هناك فرصة عظيمة لحدوث حمل لنساء البرج المتزوجات، وذلك في يوم "ثلاثاء" بـ2019.

وعلى مواليد "الحمل" الحذر من التبذير، لأن لديه فرص مكافآت كثيرة في العمل.

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برج الثور (9)

يحمل رقم "9" الحظ لمواليد برج الثور، ويقدم بدايات جديدة في حياتهم ويتوجب عليهم التخلص مما هو غير مفيد، وإغلاق الملفات القديمة، كما أنه رقم يحمل معه التسامح مع الآخرين، ونضوج روحاني، ومفاجآت سعيدة ونجاحات مالية وعاطفية.

وتعتبر 2019 سنة البشاير والسفر، ويوم الحظ بالنسبة لمواليد الثور "الإثنين"، واللون المفضل لمواليد الثور "اللون الذهبي".

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برج العذراء (8)

الرقم الذى يحمل له الحظ في 2019 رقم "8"، وتحوي السنة الجديدة لمواليد الجوزاء مسؤوليات وجهد، وهي سنة استثمارات وعقود وعودة لحقوق ضائعة، واليوم المفضل لمواليد البرج "الأحد "، واللون المفضل "الفضي".

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برج الأسد (4)

يحمل له رقم "4" الحظ، وعام 2019 رائع بقوة الإرادة والعمل الشاق، فيها اهتمام كبير بالأمور المالية وتحقيق المجد، وعام ملئ بالنجاحات في العمل، وتعتبر سنة مميزة لبناء الذات وتغيير الروتين، اليوم المفضل لمواليد الأسد "الأربعاء"، واللون "الأخضر" أقرب إلى ميوله.

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برج الميزان (9)

رقم "9" يعني لمواليد الميزان، طاقة وناجح، ويوجد إنجازات كثيرة وخبرات جديدة، لكن لا بد من الحذر من الغضب والعصبية، وهناك تقدم في الوضع العاطفي والمهني والمالي، واليوم المفضل له "الإثنين"، واللون "الذهبي".

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برج العقرب (3)

2019 تحمل له رقم "3"، لديه مغامرات كثيرة في 2019، ونجاح في مجال التمثيل والإعلام، حظهم بالعمل في الفن كبيره مع بداية السنة، ونجاح كبير في تعلم اللغات، ويوم الحظ لمواليد العقرب "الثلاثاء"، واللون المفضل له الأصفر.

هذه هي توقعات الأبراج لمواليد برج العقرب في 2019

برج القوس (6)

رقم "6"، وهو عام الزواج وشراء العقارات، وتأسيس منزل وأسرة، وعام الشفاء من الأمراض، ويوم الحظ له "الجمعة"، واللون المفضل "البنفسجي والأخضر الفاتح".

تعرف على توقعات الأبراج لمواليد برج القوس

برج الجدي (2)

رقم 2، سنة العاطفة والدعم المالي، وتحقيق نجاح عاطفي، سنة جيدة لبدء مشروعات جديدة بشراكة الآخرين، اليوم المفضل "الإثنين"، واللون المفضل "البرتقالي والأبيض".

تعرف على توقعات الأبراج لبرج الجدي في العام الجديد

برج الدلو (7)

2019 تحمل له رقم" 7" سنة تساؤلات وفضول، سنة البحث عن الحقيقة وفوضى لمواليد الدلو، وحساب النفس والسير وراء الأوهام.

لا بد أن يبحث مواليد الدلو على إيجابيات، ولا يدعون اليأس ينل منهم، اليوم المناسب "السبت"، والألوان المناسبة "البنفسجي والرمادي".

تعرف على حظوظ الدلو في 2019

برج الحوت (1)

عام 2019 يحمل لمواليد الحوت الحظ رقم "1"، ويمثل له عام الطاقة والحيوية والاستقرار والطموح، وهناك إنجازات عمليه وشخصية، يوجد تغييرات مفاجئة إيجابية، وهي بداية الطريق لمشروع جديد، وسنة نجاح لمدة 9 سنوات مقبلة، واليوم المناسب "الأحد " واللون المفضل "الأحمر".

هذا ما تخبئه السنة الجديدة لمواليد برج الحوت

برج الجوزاء (8)

تحتاج الى عمل جديد في 2019، ولكنك ستهتم أكثر بخصوصياتك، ويعتبر 2019 عام التفاؤل بالنسبة لمواليد الجوزاء ويحمل لهم رقم "8" الحظ.

هذا ما تخبئه 2019 لمواليد برج الجوزاء

برج السرطان (5)

يحمل 2019 مفاجآت سارة لمواليد السرطان في جميع مناحي الحياة، ويحمل له رقم "5" الحظ في العام الجديد.

تعرف توقعات 2019 لمواليد برج السرطان