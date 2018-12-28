5 معاطف اعتمدتها النجمات هذا العام .. أي اختيار كان الأكثر أناقة؟

تعدّ مربعات الكاروهات من الصيحات الرائجة هذا العام، ولكن عادة ما نذهب إلى سترة أو تنورة من الكاروهات، أما نجمة بوليود بريانكا شوبرا فاعتمدت معطفاً من نسيج التارتان أو الكاروهات، واختارت مزيجا لونيا عصريا جمع بين الأصفر والأسود ودرجات من الرمادي الداكن، و نسقته مع بنطلون بخصر عال ومزين بحزام بطريقة الـ paper bag.

أما عارضة الأزياء كيندال جينر فاعتمدت معطفا من الجلد و الفرو معاً، واختارت اللون الأخضر الفاتح، و نسقته مع جينز أزرق وحذاء رياضي ضخم، وتعد هذه الإطلالة مميزة وعصرية ربما لا تجرؤ كثير من النساء على هذا المزيج العصري المزيّن بلمسات كلاسيكية، مثل الياقات السوار الفرو.

فيكتوريا بيكهام تختار نقشه الفهود

من الصيحات المتصدرة الموضة أيضاً هذا العام، هي صيحة نقشة الحيوانات، والتي تقتصر عادة على الفساتين والأحذية و الحقائب.

أما مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، المعروفة بـ اختياراتها العصرية، فاعتمدت معطفا مرقطا بنقشه جلد الفهد ونسقته مع بنطلون أسود بأرجل فضفاضة، مع توب برقبة طويلة من الأسود أيضاً.