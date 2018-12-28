انت الان تتابع ما بين الغرور والتواضع.. تصريحات النجوم في 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - حرص الكثير من النجوم على الإدلاء بتصريحات تاريخية في عام 2018 تنوعت ما بين إظهار التواضع والغرور.. وكان على رأس هؤلاء النجوم محمد صلاح وبيليه

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية 2018، ذلك العام الذي شهد العديد من الأحداث الكروية المثيرة من كأس العالم التي توجت فرنسا بلقبها، إلى جانب إنهاء لوكا مودريتش هيمنة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على الكرة الذهبية، في الوقت الذي حطم فيه ريال مدريد ومانشستر سيتي الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي على الترتيب، ومن جانبه سلط موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الضوء على أبرز تصريحات أساطير كرة القدم ونجومها في 2018 في السطور التالية كالآتي:

- "دائمًا ما يكون لديك أحلام عند بدء كرة القدم، وأنا من نوعية الأشخاص التي تبحث عن أن تكون الأفضل، وبالتالي من الطبيعي أن أحلم بما وصلت إليه اليوم، والشكر لله أنني هنا الآن، فهذا نتاج عمل جاد قدمته، فأنا دفعت نفسي وآمنت بقدراتي في الأوقات الصعبة، وكل الشكر لزملائي وأسرتي وأصدقائي"، لوكا مودريتش عقب

- "دائمًا ما يكون لديك أحلام عند بدء كرة القدم، وأنا من نوعية الأشخاص التي تبحث عن أن تكون الأفضل، وبالتالي من الطبيعي أن أحلم بما وصلت إليه اليوم، والشكر لله أنني هنا الآن، فهذا نتاج عمل جاد قدمته، فأنا دفعت نفسي وآمنت بقدراتي في الأوقات الصعبة، وكل الشكر لزملائي وأسرتي وأصدقائي"، لوكا مودريتش عقب فوزه بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم. - "أشكر الله على تلك الحياة التي حظيت بها سواء من الأسرة أو الأصدقاء أو المسيرة الاحترافية، فبعد نحو 3 عقود من ممارسة الكرة، أودع الآن حلمي الأكبر، والأمر الجيد أنني مارست هوايتي المفضلة التي أحبها بشكل احترافي على مدى 20 سنة، عشت ذلك الحلم بانتصاراته وهزائمه، عشت حلم الاستماع إلى النشيد الوطني، عشت حلم الوجود في غرف خلع الملابس وارتداء الأحذية الرياضية واللعب بالكرات الجيدة والأخرى السيئة"، رونالدينيو عقب التأكيد على اعتزاله في شهر يناير الماضي. - "تعلمت أن أكبر النجوم وأعظم اللاعبين يجب أن يتمتعوا بالتواضع واحترام الآخرين، فهناك 3 عوامل يجب التحلي بها هي التواضع والاحترام والوضوح، وعلمتني أمي أنه كي أصبح لاعبًا عظيمًا، يجب أن أصبح رجلًا عظيمًا أولًا"، كيليان مبابي في حوار لمجلة "تايم". - "لم نتأهل إلى كأس العالم منذ 28 سنة، وهذه لحظة خاصة للغاية بالنسبة لي ولكل المصريين، ولكن أن يأتي التأهل بتلك الصورة، فأعظم مخرجي العالم لن ينجحوا في رسم نهاية بتلك الصورة، أرغب في أن يكون تأهلنا إلى كأس العالم أمر طبيعي وليس تجربة نعيشها كل 28 سنة"، محمد صلاح في حوار مع مجلة "GQ". - "هي لحظة عاطفية للغاية الليلة، أن تحظى بتحية جماهير الخصم في ملعب مثل هذا يوجد به الكثير من الأساطير من قبل، هي تجربة فريدة من نوعها، منذ صغري، وأنا أحب يوفنتوس"، كريستيانو رونالدو عقب تسجيله مقصية في شباك يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا. - "بعد تفكير عميق ومناقشات مع النادي، وجدت أن هذا هو الوقت المناسب للرحيل بنهاية الموسم، وأطالب عشاق أرسنال بالحفاظ على قيم النادي الذي سأحمل له كل الحب والدعم إلى الأبد"، أرسين فينجر عقب قراره بالرحيل عن أرسنال بعد 22 سنة. - "مع مبابي، أمزح كثيرًا، فهو دائمًا ما يخبرني بأنه لم يتخيل أنه يلعب إلى جواري في يوم من الأيام، فهو شاهدني ألعب نهائي كأس العالم 2006 أمام فرنسا، وواجهته في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2017، ولكني تركت أبطالا في تورينو وانضممت إلى أبطال جديد في باريس سان جيرمان"، جيانلويجي بوفون في حديث مع مجلة فرانس فوتبول عن مبابي. - "أكبر خطأ ارتكبته هو ظني بقدرتنا على تجاوز دور المجموعات بأسلوب الاستحواذ على الكرة، بشكل عام كل الظروف كانت غير مناسبة"، يواخيم لوف عقب خروج ألمانيا المهين من كأس العالم. - "أنا سعيد من أجل تورونتو كونهم سيتم تذكرهم دائمًا بأنهم الضحية رقم 500 لزلاتان"، زلاتان إبراهيموفيتش عقب تسجيله الهدف رقم 500 في مسيرته. - "مدحت مبابي العام الماضي وقلت إنه لاعب عظيم، فهو توج بكأس العالم بعمر 19 عامًا، وسبق وقلت له بأنه يمكنه معادلتي، وأعتقد أنه يمكن اعتباره بيليه الجديد، الكثير يظنون أنني أمزح ولكني لا أمزح".

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