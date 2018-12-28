صفاء مصطفى تكشف عن تشكيلة رائعة لـ "إكسسوارات" شتاء 2019

كشفت مُصممة الأشغال اليدوية صفاء مصطفى في عن تصميمها لإكسسوارات مُميزة بالشغل اليدوي لشتاء 2019.

وقالت صفاء في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل" ،"صممت مجموعة من الإكسسوارات والتي استخدمت بها النحاس كمادة رئيسية، وصممت توكه مشط من النحاس المزين بالكريستال واللؤلؤ، وصممت أيضًا قبعه من موضة الخمسينات بالتل واللؤلؤ والكريستال وورد الستان وهي مُناسبه للمحجبات، وصممت سلسله من النحاس المزين بالكريستال واللؤلؤ، وطقم من الأحجار المُختلفة مشغول بالنحاس، وطقم فرعوني بالأحجار المستخدمة عند قدماء المصريين الفيروز والمرجان واللابس".

وتابعت صفاء قولها "صممت أيضًا سكارف مشغول بأحجار الكوارتز والعقيق والنحاس الأصفر والأحمر، وعقد من الفرو الطبيعي من النحاس والأحجار، وعقد dream catcher الأفريقيه من النحاس الأصفر والأحمر بالفرو الطبيعي والاحجار".

وأضافت المُصممة صفاء أنَّها صممت أيضًا طقم من الفيروز واللؤلؤ الطبيعي مشغول بأسلاك النحاس الاحمر، وطقم من الفرو الطبيعي والنحاس وأحجار العقيق مكون من سكارف واسوره وخاتم وحلق مناسب لبعد الظهر.

وكشفت المُصممة صفاء مصطفى عن تصميمها لعقد تحيا مصر بالنحاس من الأحجار المختلفة، وطقم من أحجار العقيق واللؤلؤ الطبيعي بدلاية حجر الكوارتز، و طقم شجره مشغوله بأسلاك النحاس والأحجار المختلف

واختتمت صفاء حديثها قائله "صممت تاج من واير النحاس مشغول بالكريستال واللؤلؤ يمكن ارتداءه طوق أو طويل مناسب للعرائس والسهرات".

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