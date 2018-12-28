كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ديسمبر 2018 02:16 صباحاً - الراقصة قمر تظهر أنوثتها بفيديو خاص علي السرير +18 .. اتفرج

تواصل المطربة قمر إثارة الجدل بالصور والفيديوهات التى تنشرها على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى. ونشرت قمر ، فيديو ، وعلقت عليها:انتظرو

وظهرت فى الصور بإطلالة قريبة جدا لتلك التى ظهرت بها كيم كارداشيان نجمة تليفزيون الواقع قبل ثلاثة أيام، نفس المايوه ونفس طريقة تصفيف الشعر.

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