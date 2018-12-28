كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ديسمبر 2018 12:55 صباحاً - جدول مباريات اليوم الجمعة 28-12-2018.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

دوري مصري وقمم في السعودية وقرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية. أهلا بكم في يوم الجمعة الرياضي.

الزمالك يواجه بتروجيت في السابعة مساءً على ملعب بتروسبورت على قناة أون سبورت 1 والنيل للرياضة.

في الدوري السعودي يلعب نادي النصر أمام الفتح في الثانية و10 دقائق عصرا على قناة دوري + والسعودية الرياضية.

الحزم يواجه الشباب في الثانية و20 دقيقة، بينما سنكون على موعد مع ظهور أحمد حسام "ميدو" الأخير كمدرب في السعودية.

ميدو ومحمد عواد ضد محمد عبد الشافي وعبد الله السعيد. الوحدة يواجه أهلي جدة في الخامسة والنصف مساءً على دوري + والسعودية الرياضية.

ومن المنتظر أن يعرف الأهلي والإسماعيلي مجموعتهما في دوري أبطال إفريقيا ويتعرف الزمالك على منافسه في دور الـ 32 الثاني في الكونفدرالية.

قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في السابعة مساءً يوم الجمعة.

وتبث قناة أون سبورت 2 قرعة إفريقيا وكذلك قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

استوديو أون سبورت يبدأ في السادسة، بينما بي إن سبورتس يبدأ في السادسة والنصف. وتنطلق القرعة في السابعة مساءً.