كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ديسمبر 2018 12:55 صباحاً - شريف عامر يرقص على الهواء بصحبة فرقة الكفافة الأسوانية

كتبت : انجي بيومي استضاف الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس، فرقة "الكفافة"، وهى تقدم موسيقى الجنوب وفن الكف الأسواني. ووقف "عامر"، بين صفوف الفرقة، وشاركهم بالرقص والتصفيق، مبديا إعجابه بالفن الذي يقدموه.

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