كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:12 مساءً - خبير علاقات دولية: النمسا أول دولة أوروبية قدمت ياسر عرفات للعالم الغربي

معتز عوض

قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنمسا في غاية الأهمية، وتؤسس لانطلاقة جديدة للعلاقات المصرية النمساوية الممتدة منذ تأسيس دولة النمسا.

وتابع خبير العلاقات الدولية، خلال حواره مع فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن العلاقة بين الرئيس الراحل محمد أنور السادات والمستشار النمساوي كانت خاصة جدًا، مضيفًا أن النمسا هي أول دولة أوروبية قدمت الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لأوروبا والعالم الغربي.

وأشار إلى أن مستشار النمسا يكن مكانة خاصة لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن زيارة "السيسي" للنمسا هي الأولى منذ 12 عامًا، وتؤكد على مكانة النمسا لدى مصر، خاصة أن صوت النمسا في الاتحاد الاوروبي كان داعم للشعب المصري في ثورة 30 يونيو.

وأضاف أن حجم التجارة بين النمسا ومصر تصل لـ400 مليون يورو، وهناك 300 شركة نمساوية في مصر توفر ما يقرب من 30 ألف وظيفة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد، إلى فيينا فى زيارة رسمية لمدة 4 أيام، وذلك للمشاركة فى أعمالالمنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزير الشراكة بينهم.

وكان فى استقبال الرئيس السيسى، وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، وتأتى مشاركة الرئيس في المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى.