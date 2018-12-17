كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:12 مساءً - "العقاري المصري العربي" يعقد لقاءا توعويا للعاملين بفرعي الأردن وفلسطين

كتب: طارق بكار عقد البنك العقاري المصري العربي لقاءً توعوياً يوم السبت الماضي، بالأردن، لعرض منظومة تقييم الأداء وذلك لضمان إعداد تقييم عادل وحقيقي يضمن تحفيز العاملين الأكفاء والمتميزين. وقد حضر اللقاء كافة العاملين لفرع البنك في الأردن بالإضافة إلى مجموعة من العاملين لفرع البنك في فلسطين يرأسهم المدير الإقليمي أسامة العبادي. حيث قام فريق عمل من الإدارة العامة في مصر ترأسته ماجي متولي رئيس مجموعة أول محفظة رأس المال البشري وريادة الأعمال لمجموعة البنك العقاري المصري العربي. واستنادا الى توجيهات رئيس مجلس الادارة عمرو كمال وطارق عقل المدير الاقليمي للبنك/ الاردن للالتقاء بالعاملين في فروع البنك في الأردن وفلسطين بهدف تعريفهم بمنظومة التقييم الجديدة والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من بداية العام القادم 2019.

































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