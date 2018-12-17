كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:12 مساءً - عصام عبدالمنعم: مصر تتفوق على كل دول أفريقيا في مجال الإنشاءات الرياضية

معتز عوض

قال عصام عبد المنعم، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، إن مصر تستطيع استضافة بطولة أمم إفريقيا للعام المقبل.

وأوضح "عبد المنعم"، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن هناك مواقع متعددة لاستضافة المجموعات المشاركة في البطولة في كثير من المدن التي لديها بنية أساسية رياضية.

وأكد رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أن مصر متقدمة في مجال الإنشاءات الرياضية مقارنة بالدول الإفريقية، إضافة إلى سهولة المواصلات التي تتمتع بها مصر.