كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:12 مساءً - ديك رومي يهاجم طفل بطريقة مروعة-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يتضمن مطاردة فريدة من ديك رومي لطفل صغير.

ولم يتراجع الطائر العجيب عن مطاردته حتى اقتراب سيارة قطعت الطريق عليه ومنعته من مهاجمة الطفل، وتبين أن سائقة السيارة، هي من سكان المنطقة المحليين، فانيسا ميرامونتس، التي قررت مساعدة الطفل.

لكن الديك لم يرتدع، وعاد يلاحق الطفل حتى وصلت سيارة أخرى وقام سائقها بتوصيل التلميذ إلى منزله، وجنبه هجوم الديك الغريب، وعلقت ميرامونتس على توصيل سائق للطفل بقولها: "بالطبع لا يمكنك ركوب سيارة مع شخص غريب، لكن الظروف تتغير إذا كان يطارك ديك رومي مجنون".