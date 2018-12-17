كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:12 مساءً - الوزراء: أي إنجازات تحدث في مصر يتبعها "شائعات"

معتز عوض

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أي إنجازات تحدث في مصر يتبعها كثرة الشائعات ومنها شائعة الحجز على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب، مؤكدًا أن الحكومة لا تفكر في الحجز على أي حسابات بنكية، ولن يلجأوا لذلك أبدًا.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد، أن الشائعات هدفها إيقاف مسيرة التنمية المصرية، مؤكدًا أنه لا نية أو كلام من قريب أو بعيد للحجز على حسابات المتخلفين عن سداد الضرائب.