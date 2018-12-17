كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:12 مساءً - هنيدى بيألش على صلاح: عملتوا من بدلة خلف الدهشورى جواكت

بدلة "خلف الدهشورى خلف"، هى وصلة ألش لا تنتهى، عادة ما يستخدمها الفنان محمد هنيدى، فى كثير من المواقف التى يصادف فيها ظهور أحد النجوم والمشاهير بإطلالة جديدة بنفس اللون الأصفر، للبدلة التى ظهر بها الكوميديان محمد هنيدى، فى فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية"، باللون الأصفر، والتى كانت محط سخرية من زملائه فى السكن خلال أحداث الفيلم، وتحديدًا الفنان أحمد السقا، الذى قام بدور "على".

وكان أحدث النجوم الذين ظهروا بإطلالة باللون الأصفر، النجم المصرى محمد صلاح نجم منتخب مصر، ونادى ليفربول الإنجليزى، الذى ارتدى جاكيت باللون الأصفر، ضمن عدة ملابس أخرى، ظهر بها خلال حواره مع مجلة GQ الشهيرة، فى نسختها للشرق الأوسط، والذى جاء تحت عنوان "مو صلاح.. السعيد والصاعد الذى لا يمكن إيقافه"، حيث ظهر النجم المصرى بجانب لا نراه كثيراً فى حياته، حيث بدا صلاح كعارض أزياء ينافس أشهر العارضين بفوتوسيشن تضمنت أشهر الماركات التجارية حرصت على إبرازها المجلة.

وفى مزحة طريفة من الفنان محمد هنيدى، دمج بين صورته خلال أحداث فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية"، وهو يرتدى بدلته الصفراء، وفى المقابل صورة النجم محمد صلاح، يرتدى جاكيت باللون الأصفر، أيضًأ، وعلق عليها "عملوا منها جواكت؟".