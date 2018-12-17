كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:12 مساءً - اكتشاف أكبر ألماسة صفراء نادرة في كندا-صور

كتبت : شيرين عصملي

عرضت قناة "روسيا اليوم"، تقرير يتضمن اكتشاف ألماسة صفراء نادرة كبيرة، عثر عليها في في منجم "Diavik" شمال غرب البلاد، وتبلغ كتلة ألماسة 552 قيراطا (أكثر من 110 غرامات)، وأثار اكتشافها اهتمام المختصين وخبراء الأحجار الكريمة، كونها اعتبرت أكبر ألماسة صفراء مكتشفة في كندا حتى اليوم.

وتعد هذه القطعة الثمينة ثاني ألماسة صفراء عملاقة يعثر عليها في هذا المنجم، ففي عام 2015، عثر هناك أيضا على واحدة شبيهة بها بكتلة بلغت 187.7 قيراط، كما صنّفت كسابع ألماسة صفراء من حيث الحجم، يعثر عليها في القرن الحادي والعشرين، واحتلت المركز الثلاثين في قائمة أكبر أحجار الماس الصفراء التي عثر عليها حتى اليوم.