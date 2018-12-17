كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:12 مساءً - انهيار سقف ورشة عمل بموسكو-فيديو

كتبت : شيرين عصملي عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يتضمن لحظة انهيار سقف مبنى في مدينة دزيرجينسكي بمقاطعة موسكو. وأدى الحادث الى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح العشرات.

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